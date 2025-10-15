https://ria.ru/20251015/brjussel-2048325544.html
Сийярто назвал проблему энергоснабжения вопросом реальности, а не политики
Сийярто назвал проблему энергоснабжения вопросом реальности, а не политики
Брюссель пытается заставить Венгрию заменить надежных поставщиков энергоресурсов, но для Будапешта это не вопрос политики, это вопрос суверенитета, заявил глава РИА Новости, 15.10.2025
Сийярто назвал проблему энергоснабжения вопросом реальности, а не политики
Сийярто: ЕС заставляет Венгрию отказаться от надежных поставщиков энергоресурсов