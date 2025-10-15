Глава МВД Британии признала, что страна потеряла контроль над границами

ЛОНДОН, 15 окт — РИА Новости. Глава МВД Великобритании Шабана Махмуд заявила, что страна больше не контролирует границы из-за наплыва мигрантов, сообщила газета Financial Times.
"Шабана Махмуд в преддверии встречи с представителями Балканских стран, целью которой является остановить поток нелегальных мигрантов в Европу, признала, что Великобритания и другие страны потеряли контроль над собственными границами", — пишет издание.
Фарадж готовит революцию в Британии, элите уже не до смеха
29 сентября, 08:00
Доверие европейцев к властям будет подорвано, если политики не смогут урегулировать ситуацию, предупредила глава ведомства.
Газета напомнила, что сейчас в Британии растет популярность правой партии Reform UK Найджела Фараджа. В этих условиях правительство лейбористов пытается ужесточить позицию по вопросу миграции, которая стала одной из ключевых внутренних проблем.
В стране растет недовольство из-за размещения нелегальных мигрантов в гостиницах. После того как в июле мужчину из Эфиопии обвинили в изнасиловании девочки и женщины, начались массовые протесты. В сентябре в Лондоне прошла масштабная акция, которую организовал правый активист Томми Робинсон. По его данным, на нее вышли миллионы человек.
В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее.
По данным Управления национальной статистики, с июня 2023-го по июнь 2024 года общий чистый приток мигрантов составил 728 тысяч человек, годом ранее — 906 тысяч человек. До выхода из ЕС показатель составлял примерно 250 тысяч человек в год. Британские власти тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища.
Британцы назвали миграцию самой острой проблемой страны
10 сентября, 14:43