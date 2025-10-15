Рейтинг@Mail.ru
Глава МВД Британии признала, что страна потеряла контроль над границами
15:15 15.10.2025 (обновлено: 17:03 15.10.2025)
Глава МВД Британии признала, что страна потеряла контроль над границами
Глава МВД Британии признала, что страна потеряла контроль над границами - РИА Новости, 15.10.2025
Глава МВД Британии признала, что страна потеряла контроль над границами
Глава МВД Великобритании Шабана Махмуд заявила, что страна больше не контролирует границы из-за наплыва мигрантов, сообщила газета Financial Times. РИА Новости, 15.10.2025
Массовые демонстрации в Лондоне
Десятки тысяч сторонников правых сил вышли в Лондоне на акцию под названием "Соединим королевство" (Unite the Kingdom), они направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Участники выкрикивают лозунги против премьера Стармера, критикуя миграционную политику правительства и ограничения свободы слова.
в мире, великобритания, европа, лондон, евросоюз, эфиопия
В мире, Великобритания, Европа, Лондон, Евросоюз, Эфиопия
Глава МВД Британии признала, что страна потеряла контроль над границами

Махмуд признала, что Британия потеряла контроль над границами из-за мигрантов

© AP Photo / Kin CheungФлаг Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Флаг Великобритании в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 15 окт — РИА Новости. Глава МВД Великобритании Шабана Махмуд заявила, что страна больше не контролирует границы из-за наплыва мигрантов, сообщила газета Financial Times.
"Шабана Махмуд в преддверии встречи с представителями Балканских стран, целью которой является остановить поток нелегальных мигрантов в Европу, признала, что Великобритания и другие страны потеряли контроль над собственными границами", — пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Фарадж готовит революцию в Британии, элите уже не до смеха
29 сентября, 08:00
Доверие европейцев к властям будет подорвано, если политики не смогут урегулировать ситуацию, предупредила глава ведомства.
Газета напомнила, что сейчас в Британии растет популярность правой партии Reform UK Найджела Фараджа. В этих условиях правительство лейбористов пытается ужесточить позицию по вопросу миграции, которая стала одной из ключевых внутренних проблем.
В стране растет недовольство из-за размещения нелегальных мигрантов в гостиницах. После того как в июле мужчину из Эфиопии обвинили в изнасиловании девочки и женщины, начались массовые протесты. В сентябре в Лондоне прошла масштабная акция, которую организовал правый активист Томми Робинсон. По его данным, на нее вышли миллионы человек.
В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее.
По данным Управления национальной статистики, с июня 2023-го по июнь 2024 года общий чистый приток мигрантов составил 728 тысяч человек, годом ранее — 906 тысяч человек. До выхода из ЕС показатель составлял примерно 250 тысяч человек в год. Британские власти тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Британцы назвали миграцию самой острой проблемой страны
10 сентября, 14:43
 
