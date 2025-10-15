Великоритания поставила Украине снаряды на 200 миллионов долларов

ЛОНДОН, 15 окт - РИА Новости. Великобритания за два месяца поставила Украине снаряды для противовоздушной обороны и артиллерии стоимостью в 150 миллионов фунтов стерлингов (200 миллионов долларов), заявила глава британского МИД Иветт Купер.
«
"В этом году мы предоставляем Украине военную поддержку на рекордную сумму 4,5 миллиарда фунтов стерлингов. Только за последние два месяца было поставлено средств противовоздушной обороны и артиллерии на сумму более 150 миллионов фунтов стерлингов", - заявила Купер в парламенте.
Киев также получил более 2 миллиардов фунтов стерлингов (2,6 миллиарда долларов) через управляемый Великобританией Международный фонд помощи Украине, учрежденный в 2022 году. Помимо Великобритании донорами IFU также являются Норвегия, Швеция, Дания, Исландия, Нидерланды, Литва, Австралия и Новая Зеландия. Кроме того, Великобритания передаст Киеву 142 миллиона фунтов стерлингов в качестве поддержки в течение зимы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.