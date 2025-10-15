Рейтинг@Mail.ru
Великоритания поставила Украине снаряды на 200 миллионов долларов - РИА Новости, 15.10.2025
19:05 15.10.2025
Великоритания поставила Украине снаряды на 200 миллионов долларов
Британия за два месяца поставила Киеву снарядов для ПВО и артиллерии на $200 млн

© Getty Images / Leon NealУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛОНДОН, 15 окт - РИА Новости. Великобритания за два месяца поставила Украине снаряды для противовоздушной обороны и артиллерии стоимостью в 150 миллионов фунтов стерлингов (200 миллионов долларов), заявила глава британского МИД Иветт Купер.
"В этом году мы предоставляем Украине военную поддержку на рекордную сумму 4,5 миллиарда фунтов стерлингов. Только за последние два месяца было поставлено средств противовоздушной обороны и артиллерии на сумму более 150 миллионов фунтов стерлингов", - заявила Купер в парламенте.
Киев также получил более 2 миллиардов фунтов стерлингов (2,6 миллиарда долларов) через управляемый Великобританией Международный фонд помощи Украине, учрежденный в 2022 году. Помимо Великобритании донорами IFU также являются Норвегия, Швеция, Дания, Исландия, Нидерланды, Литва, Австралия и Новая Зеландия. Кроме того, Великобритания передаст Киеву 142 миллиона фунтов стерлингов в качестве поддержки в течение зимы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Британский боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Times узнала, как Британия пытается обмануть российские войска на Украине
11 мая, 11:55
 
