Великоритания поставила Украине снаряды на 200 миллионов долларов

ЛОНДОН, 15 окт - РИА Новости. Великобритания за два месяца поставила Украине снаряды для противовоздушной обороны и артиллерии стоимостью в 150 миллионов фунтов стерлингов (200 миллионов долларов), заявила глава британского МИД Иветт Купер.