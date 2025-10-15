Британия расширила антироссийский санкционный список

ЛОНДОН, 15 окт - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против пяти лиц, 35 организаций и 51 судна в рамках антироссийских санкций, говорится в сообщении британского минфина.
В список внесен, в частности, ряд российских компаний и банков, девять китайских компаний и четыре компании из ОАЭ.
Среди пяти попавших под санкции лиц - граждане РФ, Сингапура и Новой Зеландии, которые, как утверждают британские власти, "способствовали дестабилизации Украины".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с незаконным санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Британия ввела санкции против "Лукойла" и "Роснефти"
дополняется ...