Британия расширила антироссийский санкционный список - РИА Новости, 15.10.2025
14:39 15.10.2025 (обновлено: 15:02 15.10.2025)
Британия расширила антироссийский санкционный список
Великобритания ввела санкции против пяти лиц, 35 организаций и 51 судна в рамках антироссийских санкций, говорится в сообщении британского минфина.
© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 15 окт - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против пяти лиц, 35 организаций и 51 судна в рамках антироссийских санкций, говорится в сообщении британского минфина.
В список внесен, в частности, ряд российских компаний и банков, девять китайских компаний и четыре компании из ОАЭ.
Также санкции введены против 51 одного судна под флагами РФ, Панамы, Габона и других стран, которые якобы перевозят российскую нефть.
Среди пяти попавших под санкции лиц - граждане РФ, Сингапура и Новой Зеландии, которые, как утверждают британские власти, "способствовали дестабилизации Украины".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с незаконным санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Британия ввела санкции против "Лукойла" и "Роснефти"
