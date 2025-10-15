Рейтинг@Mail.ru
Британия ввела санкции против "Лукойла" и "Роснефти"
14:16 15.10.2025 (обновлено: 14:37 15.10.2025)
Британия ввела санкции против "Лукойла" и "Роснефти"
Британия ввела санкции против "Лукойла" и "Роснефти"
Великобритания ввела санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть", говорится в документе, опубликованном в среду на сайте британского... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T14:16:00+03:00
2025-10-15T14:37:00+03:00
Британия ввела санкции против "Лукойла" и "Роснефти"

Великобритания ввела санкции против «Лукойла» и «Роснефти»

Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 15 окт – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть", говорится в документе, опубликованном в среду на сайте британского правительства.
"Нефтяная компания "Лукойл"… Нефтегазовая компания "Роснефть", - говорится в документе.
