Британия ввела санкции против "Лукойла" и "Роснефти"
Британия ввела санкции против "Лукойла" и "Роснефти" - РИА Новости, 15.10.2025
Британия ввела санкции против "Лукойла" и "Роснефти"
Великобритания ввела санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть", говорится в документе, опубликованном в среду на сайте британского... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T14:16:00+03:00
2025-10-15T14:16:00+03:00
2025-10-15T14:37:00+03:00
в мире
великобритания
лукойл
роснефть
великобритания
Британия ввела санкции против "Лукойла" и "Роснефти"
Великобритания ввела санкции против «Лукойла» и «Роснефти»