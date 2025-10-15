БРИКС никогда ничего не планировало против третьих стран, заявил Песков

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Объединение БРИКС никогда ничего не планировало против третьих стран или валют третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с аргентинским лидером Хавьером Милеем выступил с утверждением, что якобы страны - участницы БРИКС активно покидают это объединение, опасаясь американских пошлин. Президент США назвал создание БРИКС атакой на доллар и пригрозил введением пошлин тем странам, которые только задумываются о присоединении к организации.
"Очень важно подчеркнуть одно, и, это, наверное, всегда было одним из главных тезисов руководителей государств - участниц этого объединения БРИКС, и также БРИКС плюс, кстати: это объединение никогда ничего не планировало против каких-то третьих стран. Никогда ничего не планировало против каких-то валют третьих стран", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о заявлении Трампа.