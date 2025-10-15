Рейтинг@Mail.ru
БРИКС никогда ничего не планировало против третьих стран, заявил Песков - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/briks-2048372950.html
БРИКС никогда ничего не планировало против третьих стран, заявил Песков
БРИКС никогда ничего не планировало против третьих стран, заявил Песков - РИА Новости, 15.10.2025
БРИКС никогда ничего не планировало против третьих стран, заявил Песков
Объединение БРИКС никогда ничего не планировало против третьих стран или валют третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T13:09:00+03:00
2025-10-15T13:09:00+03:00
в мире
сша
россия
дмитрий песков
дональд трамп
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
https://ria.ru/20251015/peskov-2048371041.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, брикс
В мире, США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, БРИКС
БРИКС никогда ничего не планировало против третьих стран, заявил Песков

Песков: БРИКС никогда ничего не планировало против третьих стран и их валют

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Объединение БРИКС никогда ничего не планировало против третьих стран или валют третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с аргентинским лидером Хавьером Милеем выступил с утверждением, что якобы страны - участницы БРИКС активно покидают это объединение, опасаясь американских пошлин. Президент США назвал создание БРИКС атакой на доллар и пригрозил введением пошлин тем странам, которые только задумываются о присоединении к организации.
"Очень важно подчеркнуть одно, и, это, наверное, всегда было одним из главных тезисов руководителей государств - участниц этого объединения БРИКС, и также БРИКС плюс, кстати: это объединение никогда ничего не планировало против каких-то третьих стран. Никогда ничего не планировало против каких-то валют третьих стран", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о заявлении Трампа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Песков назвал БРИКС объединением стран, разделяющих общее видение
Вчера, 13:03
 
В миреСШАРоссияДмитрий ПесковДональд ТрампБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала