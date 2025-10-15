https://ria.ru/20251015/bpla-2048303585.html
Над восемью регионами и Черным морем за ночь сбили 59 БПЛА
Над восемью регионами и Черным морем за ночь сбили 59 БПЛА - РИА Новости, 15.10.2025
Над восемью регионами и Черным морем за ночь сбили 59 БПЛА
Силы ПВО сбили за ночь 59 украинских беспилотников над восемью регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T07:32:00+03:00
2025-10-15T07:32:00+03:00
2025-10-15T09:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
черное море
россия
воронежская область
вооруженные силы украины
безопасность
ростовская область
республика крым
черное море
россия
воронежская область
ростовская область
республика крым
