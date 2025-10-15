Рейтинг@Mail.ru
Над восемью регионами и Черным морем за ночь сбили 59 БПЛА - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 15.10.2025 (обновлено: 09:28 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/bpla-2048303585.html
Над восемью регионами и Черным морем за ночь сбили 59 БПЛА
Над восемью регионами и Черным морем за ночь сбили 59 БПЛА - РИА Новости, 15.10.2025
Над восемью регионами и Черным морем за ночь сбили 59 БПЛА
Силы ПВО сбили за ночь 59 украинских беспилотников над восемью регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T07:32:00+03:00
2025-10-15T09:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
черное море
россия
воронежская область
вооруженные силы украины
безопасность
ростовская область
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047773457_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_17b6b7b5c11367fcac183ee853ec97ed.jpg
https://ria.ru/20251015/svo--2048153054.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черное море
россия
воронежская область
ростовская область
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047773457_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_8b16a55433d766559b5833630a29bb7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черное море, россия, воронежская область, вооруженные силы украины, безопасность, ростовская область, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Воронежская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Ростовская область, Республика Крым

Над восемью регионами и Черным морем за ночь сбили 59 БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗРК 9К37 "Бук" на боевом дежурстве
ЗРК 9К37 Бук на боевом дежурстве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
ЗРК 9К37 "Бук" на боевом дежурстве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Силы ПВО сбили за ночь 59 украинских беспилотников над восемью регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны.
«

"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.

Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
"Они применяют "химию". Что российские бойцы обнаружили в зоне СВО
Вчера, 08:00
Бойцы поразили:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореРоссияВоронежская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьРостовская областьРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала