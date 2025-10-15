Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/bpla-2048300548.html
В Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА
В Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА - РИА Новости, 15.10.2025
В Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА
Силы ПВО отразили за ночь атаку БПЛА в нескольких районах Ростовской области, последствий и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T06:04:00+03:00
2025-10-15T06:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
юрий слюсарь
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043677402_0:428:920:946_1920x0_80_0_0_b483e8ec956ce76276d7729eb859be08.jpg
https://ria.ru/20251014/vsu-2048250614.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043677402_0:256:920:946_1920x0_80_0_0_14eb7da0cf7673220bdeade7ee6ad8d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, юрий слюсарь , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Вооруженные силы Украины

В Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА

© Фото : соцсетиСлед от ракеты ПВО
След от ракеты ПВО - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Фото : соцсети
След от ракеты ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Силы ПВО отразили за ночь атаку БПЛА в нескольких районах Ростовской области, последствий и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.
«
"Силы ПВО отразили за ночь массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районе", — написал Слюсарь .
Повреждения на земле отсутствуют, никто из людей не пострадал.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина
Вчера, 19:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьЮрий СлюсарьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала