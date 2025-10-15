https://ria.ru/20251015/bpla-2048300548.html
В Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА
Силы ПВО отразили за ночь атаку БПЛА в нескольких районах Ростовской области, последствий и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 15.10.2025
специальная военная операция на украине
ростовская область
юрий слюсарь
вооруженные силы украины
ростовская область
Новости
