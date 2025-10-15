Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области ввели режим реагирования на возможную атаку БПЛА - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 15.10.2025 (обновлено: 10:33 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/bpl-2048321842.html
В Свердловской области ввели режим реагирования на возможную атаку БПЛА
В Свердловской области ввели режим реагирования на возможную атаку БПЛА - РИА Новости, 15.10.2025
В Свердловской области ввели режим реагирования на возможную атаку БПЛА
В Свердловской области ввели режим реагирования на возможную атаку беспилотников, сообщил региональный департамент информационной политики. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T09:57:00+03:00
2025-10-15T10:33:00+03:00
свердловская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894449956_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_1cbb531042a47a02fb435fe751a44ed9.jpg
https://ria.ru/20251015/bpla-2048303585.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894449956_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_eb4292e32aaa2901c07bc804313b3cda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
свердловская область, безопасность
Свердловская область, Безопасность
В Свердловской области ввели режим реагирования на возможную атаку БПЛА

На всей территории Свердловской области ввели режим реагирования на атаку БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЕкатеринбург
Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Екатеринбург. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт — РИА Новости. В Свердловской области ввели режим реагирования на возможную атаку беспилотников, сообщил региональный департамент информационной политики.
"На территории Свердловской области временно действует предупреждение о беспилотной опасности. Возможны временные ограничения на работу мобильного интернета", — говорится в релизе.
ЗРК 9К37 Бук на боевом дежурстве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Над восемью регионами и Черным морем за ночь сбили 59 БПЛА
Вчера, 07:32
В департаменте добавили, что специальные службы отслеживают оперативную обстановку, а все государственные учреждения работают в штатном режиме. На каждом предприятии действует собственный порядок реагирования для соответствующих ситуаций.

Как поясняли региональные власти, упреждающий режим реагирования на возможную атаку БПЛА означает, что системы ПВО зафиксировали дрон, который потенциально может двигаться в сторону области. Этот уровень оповещения информационный характер, в таком случае важно следить за дальнейшими сообщениями и быть готовыми действовать при развитии ситуации.

Второй уровень оповещения — сигнал "Внимание всем", который подают в случае реальной угрозы атаки беспилотника. Третий уровень — отбой опасности БПЛА.

ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты гражданской инфраструктуры на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Свердловская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала