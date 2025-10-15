В Свердловской области ввели режим реагирования на возможную атаку БПЛА

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт — РИА Новости. В Свердловской области ввели режим реагирования на возможную атаку беспилотников, сообщил региональный департамент информационной политики.
"На территории Свердловской области временно действует предупреждение о беспилотной опасности. Возможны временные ограничения на работу мобильного интернета", — говорится в релизе.
В департаменте добавили, что специальные службы отслеживают оперативную обстановку, а все государственные учреждения работают в штатном режиме. На каждом предприятии действует собственный порядок реагирования для соответствующих ситуаций.
Как поясняли региональные власти, упреждающий режим реагирования на возможную атаку БПЛА означает, что системы ПВО зафиксировали дрон, который потенциально может двигаться в сторону области. Этот уровень оповещения информационный характер, в таком случае важно следить за дальнейшими сообщениями и быть готовыми действовать при развитии ситуации.
Второй уровень оповещения — сигнал "Внимание всем", который подают в случае реальной угрозы атаки беспилотника. Третий уровень — отбой опасности БПЛА.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты гражданской инфраструктуры на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18