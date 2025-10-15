В Свердловской области ввели режим реагирования на возможную атаку БПЛА

Как поясняли региональные власти, упреждающий режим реагирования на возможную атаку БПЛА означает, что системы ПВО зафиксировали дрон, который потенциально может двигаться в сторону области. Этот уровень оповещения информационный характер, в таком случае важно следить за дальнейшими сообщениями и быть готовыми действовать при развитии ситуации.

Второй уровень оповещения — сигнал "Внимание всем", который подают в случае реальной угрозы атаки беспилотника. Третий уровень — отбой опасности БПЛА.