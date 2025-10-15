Рейтинг@Mail.ru
11:47 15.10.2025 (обновлено: 11:49 15.10.2025)
Количество предпрофессиональных классов в Подмосковье выросло на 42%
Урок инженерии в школе
Урок инженерии в школе
Урок инженерии в школе
Урок инженерии в школе. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Количество предпрофессиональных классов в подмосковных школах увеличилось на 42% по сравнению с 2024 годом, сегодня их открыто 2,4 тысячи, сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
"В Московской области предпрофессиональные классы открыты в 90% школ, в них учатся более 47 тысяч старшеклассников. В этом учебном году количество таких классов увеличилось на 42%, сегодня их открыто 2,4 тысячи по восьми направлениям подготовки: агротехнологические, инженерные, ИТ, медиа, медицинские, предпринимательские, психолого-педагогические, кадетские", - сказала Болатаева, слова которой приводятся пресс-службой министерства образования региона.
14.10.2025
Детскую поликлинику на 500 посещений в смену откроют в подмосковном Чехове
14 октября, 16:46
14 октября, 16:46
По ее словам, предпрофессиональные классы помогают старшеклассникам раньше определиться с будущей профессией. На базе них школьники изучают профильные предметы и получают практические навыки - от робототехники и 3D-моделирования до биоинженерии и управления дронами. Обучение проходит вместе с вузами, колледжами и индустриальными партнёрами. В этом году таких классов стало больше по всем направлениям, особенно в ИТ и агротехнологиях.
Как рассказали в ведомстве, помимо усиленных школьных занятий дети посещают производства, холдинги и предприятия для практической подготовки. Партнеры из индустрии участвуют в реализации образовательных программ, проводят профориентационные экскурсии, а также помогают с оборудованием.
Так, 70% выпускников предпрофессиональных классов поступают в вузы по профилю, который они изучали в школе. Также их баллы на ЕГЭ выше, чем у одиннадцатиклассников в стране, отметили в министерстве.
14.10.2025
Встреча подмосковных литераторов состоялась в Воскресенске
14 октября, 18:23
14 октября, 18:23
 
