Клиенты Билайна теперь могут записывать и сохранять свои разговоры

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Билайн запустил услугу "Запись звонков", при подключении опции сохранится аудиозапись каждого разговора вместе с расшифровкой и краткой выжимкой, чтобы к ним можно было удобно вернуться, сообщает пресс-служба оператора.

Новая услуга входит в подписку на PRO-версию (про-версия) "Виртуального помощника", в период активности ее можно включать и отключать неограниченное количество раз.

Записи и текстовые расшифровки хранятся в мобильном приложении оператора (4+) в течение 90 дней, по желанию их можно сохранить на смартфон или удалить. За транскрибацию и саммаризацию разговоров отвечают собственное программное обеспечение Билайна (4+), зарегистрированное в реестре отечественного ПО.

Некоторое время запись звонков проработала в пилотном режиме. 39% участников пилота сообщили, что фиксируют с ее помощью рабочие и другие договоренности, 32% рассказали, что сохраняют личные разговоры, 26% используют ее для обеспечения безопасности и доказательной базы в спорных ситуациях. Согласно отзывам большинства опрошенных (78%), функция решает все или почти все возложенные на нее задачи.

Новая услуга — приложение к PRO-версии "Виртуального помощника", который принимает и расшифровывает звонки, когда клиент не может взять трубку, а также блокирует спам и сомнительные вызовы, в том числе в мессенджерах.

Ранее сервис был усилен за счет дополнительных мер безопасности: теперь он путем анализа звуковой волны распознает мошеннические вызовы и прерывает разговор при поступлении СМС с "Госуслуг".

Подключить PRO-версию "Виртуального помощника" можно в мобильном приложении Билайна за 249 рублей в месяц.