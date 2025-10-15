Рейтинг@Mail.ru
Клиенты Билайна теперь могут записывать и сохранять свои разговоры - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/bilayn-2048222320.html
Клиенты Билайна теперь могут записывать и сохранять свои разговоры
Клиенты Билайна теперь могут записывать и сохранять свои разговоры - РИА Новости, 15.10.2025
Клиенты Билайна теперь могут записывать и сохранять свои разговоры
Билайн запустил услугу "Запись звонков", при подключении опции сохранится аудиозапись каждого разговора вместе с расшифровкой и краткой выжимкой, чтобы к ним... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T10:00:00+03:00
2025-10-15T10:00:00+03:00
билайн
вымпелком
мобильная связь
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b08d34da41d5edb9c957903e7b51d26.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_283e76d007ecc122cf5c832cfe205bdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
билайн, вымпелком, мобильная связь, технологии
Билайн, ВымпелКом, мобильная связь, Технологии

Клиенты Билайна теперь могут записывать и сохранять свои разговоры

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Билайн запустил услугу "Запись звонков", при подключении опции сохранится аудиозапись каждого разговора вместе с расшифровкой и краткой выжимкой, чтобы к ним можно было удобно вернуться, сообщает пресс-служба оператора.
Новая услуга входит в подписку на PRO-версию (про-версия) "Виртуального помощника", в период активности ее можно включать и отключать неограниченное количество раз.
Записи и текстовые расшифровки хранятся в мобильном приложении оператора (4+) в течение 90 дней, по желанию их можно сохранить на смартфон или удалить. За транскрибацию и саммаризацию разговоров отвечают собственное программное обеспечение Билайна (4+), зарегистрированное в реестре отечественного ПО.
Некоторое время запись звонков проработала в пилотном режиме. 39% участников пилота сообщили, что фиксируют с ее помощью рабочие и другие договоренности, 32% рассказали, что сохраняют личные разговоры, 26% используют ее для обеспечения безопасности и доказательной базы в спорных ситуациях. Согласно отзывам большинства опрошенных (78%), функция решает все или почти все возложенные на нее задачи.
Новая услуга — приложение к PRO-версии "Виртуального помощника", который принимает и расшифровывает звонки, когда клиент не может взять трубку, а также блокирует спам и сомнительные вызовы, в том числе в мессенджерах.
Ранее сервис был усилен за счет дополнительных мер безопасности: теперь он путем анализа звуковой волны распознает мошеннические вызовы и прерывает разговор при поступлении СМС с "Госуслуг".
Подключить PRO-версию "Виртуального помощника" можно в мобильном приложении Билайна за 249 рублей в месяц.
"Безопасность клиентов — наш ключевой приоритет. Услуга записи звонков не просто помогает клиенту запоминать важное и работать с данными, она дает ему новые возможности для контроля его собственного информационного пространства, то есть в конечном итоге тоже работает на его спокойствие и безопасность", - сказал директор по продуктам безопасности и дополнительным сервисам Билайна Илья Нестор.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTSyJuYs9b
 
БилайнВымпелКоммобильная связьТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала