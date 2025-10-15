Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в среду за пять часов сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.
"Пятнадцатого октября в период с 16.00 мск до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении министерства.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с российским регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
