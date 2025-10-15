https://ria.ru/20251015/bespilotniki-2048376287.html
В Курской и Белгородской областях сбили пять беспилотников
ПВО уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над территориями Курской и Белгородской областей, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 15.10.2025
