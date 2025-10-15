Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Специальная военная операция на Украине
 
07:37 15.10.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков.
безопасность, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Вид на центральную часть Белгорода
Вид на центральную часть Белгорода. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков.
Опасность была объявлена в 2.03 мск, она продлилась более пяти часов.
"Отбой опасности БПЛА на всей территории области", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Заголовок открываемого материала