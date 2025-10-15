https://ria.ru/20251015/bespilotniki-2048304194.html
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
2025
На территории Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА