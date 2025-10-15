Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью сбила 59 украинских беспилотников - РИА Новости, 15.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 15.10.2025
ПВО ночью сбила 59 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 59 украинских беспилотников - РИА Новости, 15.10.2025
ПВО ночью сбила 59 украинских беспилотников
Средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 59 украинских беспилотников над восемью регионами России и Чёрным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T07:15:00+03:00
2025-10-15T07:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черное море
ростовская область
безопасность, россия, черное море, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Черное море, Ростовская область
ПВО ночью сбила 59 украинских беспилотников

Силы ПВО ночью сбили 59 БПЛА ВСУ над восемью регионами и Черным морем

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 59 украинских беспилотников над восемью регионами России и Чёрным морем, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 – над территорией Ростовской области, 12 – над территорией Волгоградской области, 11 – над территорией Белгородской области, девять – над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Республики Крым, по одному БПЛА сбито над территориями Брянской, Курской и Орловской областей, три БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Волгоградской области отразили атаку БПЛА
Вчера, 06:37
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЧерное мореРостовская область
 
 
