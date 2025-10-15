ПВО ночью сбила 59 украинских беспилотников

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 59 украинских беспилотников над восемью регионами России и Чёрным морем, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 – над территорией Ростовской области, 12 – над территорией Волгоградской области, 11 – над территорией Белгородской области, девять – над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Республики Крым, по одному БПЛА сбито над территориями Брянской, Курской и Орловской областей, три БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.