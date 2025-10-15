https://ria.ru/20251015/bespilotniki-2048301969.html
В Волгоградской области отразили атаку БПЛА
В Волгоградской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 15.10.2025
В Волгоградской области отразили атаку БПЛА
Атака БПЛА отражена в Волгоградской области, повреждены четыре дома, сообщил губернатор Андрей Бочаров. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T06:37:00+03:00
2025-10-15T06:37:00+03:00
2025-10-15T06:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
светлоярский район
андрей бочаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046766941_0:182:2996:1867_1920x0_80_0_0_0aa689b234090e067cc78deedae623d3.jpg
https://ria.ru/20251015/bpla-2048300548.html
волгоградская область
светлоярский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046766941_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_4b07abd23b69711d89cf45f0009d9c25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, светлоярский район, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Светлоярский район, Андрей Бочаров
В Волгоградской области отразили атаку БПЛА
В Волгоградской области отразили атаку БПЛА, повреждены четыре дома