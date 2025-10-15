Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области отразили атаку БПЛА
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 15.10.2025
В Волгоградской области отразили атаку БПЛА
Атака БПЛА отражена в Волгоградской области, повреждены четыре дома, сообщил губернатор Андрей Бочаров. РИА Новости, 15.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
светлоярский район
андрей бочаров
волгоградская область
светлоярский район
происшествия, волгоградская область, светлоярский район, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Светлоярский район, Андрей Бочаров
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Атака БПЛА отражена в Волгоградской области, повреждены четыре дома, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
"Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в поселке Кирова Светлоярского района повреждены четыре частных домовладения. Пострадавших нет", - заявил Бочаров, чьи слова приводятся в сообщении в Telegram-канале администрации региона.
В Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолгоградская областьСветлоярский районАндрей Бочаров
 
 
