ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО отразили за ночь атаку БПЛА в нескольких районах Ростовской области, последствий и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T05:44:00+03:00
2025-10-15T05:44:00+03:00
2025-10-15T06:03:00+03:00
