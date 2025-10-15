https://ria.ru/20251015/bespilotniki-2048290850.html
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
безопасность, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Гладков: на территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА