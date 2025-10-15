Белоусов назвал ключевой фактор в противодействии НАТО

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Союз России и Белоруссии в сфере обороны - один из ключевых факторов поддержания стабильности на фоне враждебной деятельности НАТО, сообщил заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны двух стран.