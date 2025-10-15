Жителя Белгорода осудили за участие в террористической организации

БЕЛГОРОД, 15 окт - РИА Новости. Житель Белгорода приговорен судом к 15 годам лишения свободы за участие в запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"*, оправдание терроризма и призывы к экстремизму, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по Белгородской области.

Ему также назначен запрет на администрирование сайтов, работу с интернет-ресурсами на 4 года и штраф 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, уточнили пресс-службе.