Жителя Белгорода осудили за участие в террористической организации - РИА Новости, 15.10.2025
10:49 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/belgorod-2048334457.html
Жителя Белгорода осудили за участие в террористической организации
Жителя Белгорода осудили за участие в террористической организации

Житель Белгорода получил 15 лет колонии за участие в запрещенной организации

БЕЛГОРОД, 15 окт - РИА Новости. Житель Белгорода приговорен судом к 15 годам лишения свободы за участие в запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"*, оправдание терроризма и призывы к экстремизму, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по Белгородской области.
В ходе следствия установлено, что в декабре 2023 года фигурант через мессенджер Telegram связался с представителем украинской военизированной организации (признанной в России террористической) и согласился вступить в объединение "Легион Свобода России". Для этого он отправил свои паспортные данные и заполнил анкету.
Позднее мужчина оставлял в Telegram сообщения, в которых поддерживал членов запрещенных террористических организаций и призывал к насильственной смене власти. Как подчеркнули в УФСБ, эксперты подтвердили, что эти сообщения оправдывают терроризм и содержат призывы к экстремистской деятельности. В ведомстве отметили, что преступление было выявлено сотрудниками пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.
"Приговором суда фигурант признан виновным по части 2 статьи 205.5 ("участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической"), части 2 статьи 205.2 ("публичное оправдание терроризма"), части 2 статьи 280 ("публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") УК РФ. Жителю Белгорода назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет", - говорится в сообщении УФСБ.
Ему также назначен запрет на администрирование сайтов, работу с интернет-ресурсами на 4 года и штраф 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, уточнили пресс-службе.
*Запрещенная в России террористическая организация
