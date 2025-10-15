https://ria.ru/20251015/belgija-2048351806.html
Бельгия готовит пакет поддержки Украины на миллиард евро
Бельгия готовит пакет поддержки Украины на миллиард евро
Бельгия в рамках своего бюджета на 2026 год готовит пакет поддержки Украины на 1 миллиард евро, заявил в среду министр обороны королевства Тео Франкен перед... РИА Новости, 15.10.2025
Бельгия в рамках нового бюджета готовит пакет поддержки Украины на миллиард евро