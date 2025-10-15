Рейтинг@Mail.ru
Бельгия готовит пакет поддержки Украины на миллиард евро - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 15.10.2025 (обновлено: 12:24 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/belgija-2048351806.html
Бельгия готовит пакет поддержки Украины на миллиард евро
Бельгия готовит пакет поддержки Украины на миллиард евро - РИА Новости, 15.10.2025
Бельгия готовит пакет поддержки Украины на миллиард евро
Бельгия в рамках своего бюджета на 2026 год готовит пакет поддержки Украины на 1 миллиард евро, заявил в среду министр обороны королевства Тео Франкен перед... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T11:49:00+03:00
2025-10-15T12:24:00+03:00
в мире
украина
бельгия
тео франкен
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048361468_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9ecbc27f8c429d66ba96c168d18adad.jpg
https://ria.ru/20251015/estonija-2048320296.html
украина
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048361468_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9822a3c81f5bcb7c442adfbcb136cd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, бельгия, тео франкен, нато
В мире, Украина, Бельгия, Тео Франкен, НАТО
Бельгия готовит пакет поддержки Украины на миллиард евро

Бельгия в рамках нового бюджета готовит пакет поддержки Украины на миллиард евро

© AP Photo / Omar HavanaМинистр обороны Бельгии Тео Франкен (слева) перед началом заседания глав минобороны стран НАТО
Министр обороны Бельгии Тео Франкен (слева) перед началом заседания глав минобороны стран НАТО - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
Министр обороны Бельгии Тео Франкен (слева) перед началом заседания глав минобороны стран НАТО
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Бельгия в рамках своего бюджета на 2026 год готовит пакет поддержки Украины на 1 миллиард евро, заявил в среду министр обороны королевства Тео Франкен перед началом заседания глав минобороны стран НАТО.
«
"Надеюсь, на следующей неделе у нас будет соглашение по бюджету, и тогда мы обсудим, что мы сможем сделать в 2026 году для Украины. Как обычно, мы готовим пакет поддержки в размере 1 миллиард евро. Я думаю, с этим проблем не возникнет", - сказал бельгийский министр.
При этом он признал, что пока соглашения по бюджету достигнуто не было.
Также он отказался обсуждать российские замороженные активы, переадресовав все подобные вопросы премьер-министру королевства Барту де Веверу.
Эстонский министр обороны Ханно Певкур (справа) перед началом заседания глав минобороны НАТО. 15 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Эстония выделит 12 миллионов долларов на закупку оружия США для Украины
Вчера, 09:52
 
В миреУкраинаБельгияТео ФранкенНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала