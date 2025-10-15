Рейтинг@Mail.ru
Бывшую участницу "Голоса" убили и продали на органы, сообщили СМИ
16:38 15.10.2025 (обновлено: 20:30 15.10.2025)
Бывшую участницу "Голоса" убили и продали на органы, сообщили СМИ
Бывшую участницу "Голоса" в Белоруссии захватили в рабство и продали на органы в Мьянме, сообщил Telegram-канал Shot. РИА Новости, 15.10.2025
в мире
мьянма
таиланд
белоруссия
"голос"
мьянма
таиланд
белоруссия
в мире, мьянма, таиланд, белоруссия, "голос"
В мире, Мьянма, Таиланд, Белоруссия, "Голос"
Бывшую участницу "Голоса" убили и продали на органы, сообщили СМИ

Shot: белорусскую туристку продали на органы в Мьянме и сожгли

Автомобиль полиции в Мьянме
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Бывшую участницу "Голоса" в Белоруссии захватили в рабство и продали на органы в Мьянме, сообщил Telegram-канал Shot.
По данным Shot, минчанка уехала в Бангкок по объявлению о работе моделью в Таиланде, но оттуда ее вывезли в Мьянму на работу в скам-центр. Девушка перестала выходить на связь. Вскоре с ее близкими связались неизвестные, сообщив, что девушку продали на органы, а тело кремировали.
Освобожденная гражданка РФ, ранее похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму для работы в мошенническом колл-центре - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Российский консул рассказал, кто охраняет невольничий колл-центр в Мьянме
12 октября, 05:38
В пресс-службе МИД Белоруссии сообщили, что содействуют розыску девушки.
"В настоящее время посольством Белоруссии во Вьетнаме ведется работа по розыску гражданки Республики Беларусь, связь с которой, по словам ее матери, была утрачена 4 октября", — говорится в заявлении ведомства.
Российская гражданка Дашима Очирнимаева в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Россиянку, освобожденную из рабства в Мьянме, хотели перепродать
11 октября, 05:37
По данным министерства, к мероприятиям подключены внешнеполитические и силовые ведомства Белоруссии и Мьянмы, аппараты почетных консульств республики в Янгоне и Бангкоке.
В феврале — марте 2025 года правоохранительные органы Китая, Таиланда и Мьянмы провели масштабную операцию против нелегальных кол-центров в округе Мьявади мьянманского штата Карен, освободив более десяти тысяч подневольных работников из разных стран. Большинство освобожденных были гражданами КНР, однако среди них оказались и трое россиян, попавших в кол-центры через Таиланд против своей воли. По словам представителя консульского отдела посольства России в Таиланде Ильи Ильина, эти россияне были доставлены в Бангкок таиландскими властями, которым они были переданы в фильтрационном лагере на территории Мьянмы, созданном после операции, и российское посольство в Таиланде могло оказать им только помощь в установлении связи с родственниками для приобретения билетов домой.
Еще четыре россиянина, включая освобожденную 7 октября текущего года гражданку России Дашиму Очирнимаеву, были спасены позже, уже по инициативе российского посольства в Таиланде, совместными усилиями российских дипломатов и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы.
Освобожденная гражданка РФ, ранее похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму для работы в мошенническом колл-центре - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В ЕКЦС прокомментировали освобождение россиянки из колл-центра в Мьянме
7 октября, 10:25
 
