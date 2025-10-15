Главная тайна Эйфелевой башни. Что задумывал архитектор на самом деле

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Квартиру внутри главного символа Парижа запланировали еще до его возведения. В двух небольших комнатах разместилось самое необходимое: спальное место, рабочий кабинет, мини-гостиная и даже рояль. Кто и зачем построил апартаменты на высоте 285 метров — в материале РИА Новости.
Как временное сооружение стало символом Парижа
Сейчас Париж уже нельзя представить без Эйфелевой башни, а ведь появилась она, по историческим меркам, сравнительно недавно.
Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Гигантское сооружение начали возводить в 1887-м. И уложились в рекордный срок — всего два года. К слову, первоначально задумывалось оно как временное — служившее входной аркой для парижской Всемирной выставки 1889-го. В конкурсе победил проект известного инженера Густава Эйфеля.
Растроганный выбором жюри, он с воодушевлением сказал тогда: "Франция будет единственной страной, располагающей 300-метровым флагштоком!"
"Бесполезная и чудовищная"
Поначалу башня отнюдь не вызывала у горожан восторг. Многие считали, что она портит исторический облик города.
Фрагмент Эйфелевой башни в Париже
"Мы против строительства в самом центре нашей столицы бесполезной и чудовищной Эйфелевой башни", — писали в прессе.
Критиковали ее не только рядовые жители, но и именитые писатели. Леон Блуа, например, окрестил башню "поистине трагическим уличным фонарем", а поэт Поль Верлен — "каркасом колокольни". В числе критиков был и Ги де Мопассан. Знаток дамского сердца заявил, что это "гигантский неуклюжий скелет на основании".
"На протяжении 20 лет мы будем вынуждены смотреть на отвратительную тень ненавистной колонны из железа и винтов, простирающуюся над городом, как чернильная клякса", — писали противники постройки.
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле Эйфелевой башни в Париже
Привлекала толпы посетителей
Для самого Эйфеля все это было неприятным явлением. Он вынужден был постоянно доказывать полезность и целесообразность своего детища.
Несмотря на критику, сооружение имело потрясающий и незамедлительный коммерческий успех. Башня как магнит притягивала к себе туристов и зевак.
За шесть месяцев работы выставки посмотреть на "железную даму" пришли несколько миллионов посетителей. К концу года удалось возместить три четверти всех затрат на строительство.
Вечерний Париж
"О чем я должен был задуматься в первую очередь, работая над внешним видом башни? О сопротивлении ветра. Я решил, что искривление четырех внешних граней конструкции, продиктованное математическими расчетами, будет производить сильное впечатление прочностью и красотой, а сторонний наблюдатель отметит смелый внешний вид башни в целом..." — говорил Эйфель.
Тайная комната
Видимо, постоянный стресс, испытываемый во время работы, подтолкнул Эйфеля к созданию секретной квартиры, расположенной на высоте 285 метров.
Города мира. Париж
Площадь ее довольно небольшая — всего 30 квадратных метров, потолки — около трех метров, зато из окна — панорамный вид на Париж. Удивительно, но в жилище даже были водопровод и электричество.
Отдельной загадкой остается то, как туда умудрились поднять рояль.
В гости к французскому инженеру часто приезжали представители научного сообщества. Бывал там и маститый американский изобретатель Томас Эдисон.
Париж со смотровой площадки
О комнате под небом в кругах высшего французского общества узнали не сразу. Но когда тайное стало явным, начался ажиотаж. Посетители специально поднимались на башню, чтобы найти вход в секретную квартиру Эйфеля.
Заинтересовались местные толстосумы
Со временем слухи об элитном жилье с роскошным видом разлетелись по всему Парижу. Арендой заинтересовались местные толстосумы. Многие из них готовы были платить любые деньги, лишь бы провести там ночь.
© Фото : The Estate of Erwin BlumenfeldЭрвин Блюменфельд. Лиза Фонсагривс на Эйфелевой башне Париж, 1939 год. Винтажная серебряно-желатиновая печать. Modernism Inc., San Francisco
Эрвин Блюменфельд. Лиза Фонсагривс на Эйфелевой башне Париж, 1939 год. Винтажная серебряно-желатиновая печать. Modernism Inc., San Francisco
Но Эйфель, ученый до мозга костей, был категорически против "коммерции". Секретная квартира стала местом уединения для французского инженера — и он не стал ничего менять.
Великий конструктор скончался в 1923-м. И после этого комнату в башне не открывали на протяжении ста лет. Она осталась в первозданном виде, сохранив антураж XIX века.
В этой квартире, расположенной "под крышей Парижа", до сих пор не разрешают оставаться на ночь. Она не служит временным пристанищем для богатых туристов или привилегированных лиц.
Подсветка Эйфелевой башни в Париже
Десять лет назад там открылся музей. Устроители добавили всего пару современных деталей и несколько восковых фигур.