Главная тайна Эйфелевой башни. Что задумывал архитектор на самом деле

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Квартиру внутри главного символа Парижа запланировали еще до его возведения. В двух небольших комнатах разместилось самое необходимое: спальное место, рабочий кабинет, мини-гостиная и даже рояль. Кто и зачем построил апартаменты на высоте 285 метров — в материале РИА Новости.

Как временное сооружение стало символом Парижа

Сейчас Париж уже нельзя представить без Эйфелевой башни, а ведь появилась она, по историческим меркам, сравнительно недавно.

Гигантское сооружение начали возводить в 1887-м. И уложились в рекордный срок — всего два года. К слову, первоначально задумывалось оно как временное — служившее входной аркой для парижской Всемирной выставки 1889-го. В конкурсе победил проект известного инженера Густава Эйфеля.

Растроганный выбором жюри, он с воодушевлением сказал тогда: "Франция будет единственной страной, располагающей 300-метровым флагштоком!"

"Бесполезная и чудовищная"

Поначалу башня отнюдь не вызывала у горожан восторг. Многие считали, что она портит исторический облик города.

"Мы против строительства в самом центре нашей столицы бесполезной и чудовищной Эйфелевой башни", — писали в прессе.

Критиковали ее не только рядовые жители, но и именитые писатели. Леон Блуа, например, окрестил башню "поистине трагическим уличным фонарем", а поэт Поль Верлен — "каркасом колокольни". В числе критиков был и Ги де Мопассан. Знаток дамского сердца заявил, что это "гигантский неуклюжий скелет на основании".

"На протяжении 20 лет мы будем вынуждены смотреть на отвратительную тень ненавистной колонны из железа и винтов, простирающуюся над городом, как чернильная клякса", — писали противники постройки.

Привлекала толпы посетителей

Для самого Эйфеля все это было неприятным явлением. Он вынужден был постоянно доказывать полезность и целесообразность своего детища.

Несмотря на критику, сооружение имело потрясающий и незамедлительный коммерческий успех. Башня как магнит притягивала к себе туристов и зевак.

За шесть месяцев работы выставки посмотреть на "железную даму" пришли несколько миллионов посетителей. К концу года удалось возместить три четверти всех затрат на строительство.

"О чем я должен был задуматься в первую очередь, работая над внешним видом башни? О сопротивлении ветра. Я решил, что искривление четырех внешних граней конструкции, продиктованное математическими расчетами, будет производить сильное впечатление прочностью и красотой, а сторонний наблюдатель отметит смелый внешний вид башни в целом..." — говорил Эйфель.

Тайная комната

Видимо, постоянный стресс, испытываемый во время работы, подтолкнул Эйфеля к созданию секретной квартиры, расположенной на высоте 285 метров.

Площадь ее довольно небольшая — всего 30 квадратных метров, потолки — около трех метров, зато из окна — панорамный вид на Париж. Удивительно, но в жилище даже были водопровод и электричество.

Отдельной загадкой остается то, как туда умудрились поднять рояль.

В гости к французскому инженеру часто приезжали представители научного сообщества. Бывал там и маститый американский изобретатель Томас Эдисон.

О комнате под небом в кругах высшего французского общества узнали не сразу. Но когда тайное стало явным, начался ажиотаж. Посетители специально поднимались на башню, чтобы найти вход в секретную квартиру Эйфеля.

Заинтересовались местные толстосумы

Со временем слухи об элитном жилье с роскошным видом разлетелись по всему Парижу. Арендой заинтересовались местные толстосумы. Многие из них готовы были платить любые деньги, лишь бы провести там ночь.

© Фото : The Estate of Erwin Blumenfeld Эрвин Блюменфельд. Лиза Фонсагривс на Эйфелевой башне Париж, 1939 год. Винтажная серебряно-желатиновая печать. Modernism Inc., San Francisco © Фото : The Estate of Erwin Blumenfeld Эрвин Блюменфельд. Лиза Фонсагривс на Эйфелевой башне Париж, 1939 год. Винтажная серебряно-желатиновая печать. Modernism Inc., San Francisco

Но Эйфель, ученый до мозга костей, был категорически против "коммерции". Секретная квартира стала местом уединения для французского инженера — и он не стал ничего менять.

Великий конструктор скончался в 1923-м. И после этого комнату в башне не открывали на протяжении ста лет. Она осталась в первозданном виде, сохранив антураж XIX века.

В этой квартире, расположенной "под крышей Парижа", до сих пор не разрешают оставаться на ночь. Она не служит временным пристанищем для богатых туристов или привилегированных лиц.