18:45 15.10.2025
Главная тайна Эйфелевой башни. Что задумывал архитектор на самом деле
Главная тайна Эйфелевой башни. Что задумывал архитектор на самом деле
париж, томас эдисон
Париж, Томас Эдисон

Главная тайна Эйфелевой башни. Что задумывал архитектор на самом деле

Эйфелева башня
Эйфелева башня
© РИА Новости / Александра Масальцева
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Квартиру внутри главного символа Парижа запланировали еще до его возведения. В двух небольших комнатах разместилось самое необходимое: спальное место, рабочий кабинет, мини-гостиная и даже рояль. Кто и зачем построил апартаменты на высоте 285 метров — в материале РИА Новости.

Как временное сооружение стало символом Парижа

Сейчас Париж уже нельзя представить без Эйфелевой башни, а ведь появилась она, по историческим меркам, сравнительно недавно.
© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкПлощадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже
Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в медиабанк
Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Гигантское сооружение начали возводить в 1887-м. И уложились в рекордный срок — всего два года. К слову, первоначально задумывалось оно как временное — служившее входной аркой для парижской Всемирной выставки 1889-го. В конкурсе победил проект известного инженера Густава Эйфеля.
Растроганный выбором жюри, он с воодушевлением сказал тогда: "Франция будет единственной страной, располагающей 300-метровым флагштоком!"

"Бесполезная и чудовищная"

Поначалу башня отнюдь не вызывала у горожан восторг. Многие считали, что она портит исторический облик города.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкФрагмент Эйфелевой башни в Париже
Фрагмент Эйфелевой башни в Париже - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Фрагмент Эйфелевой башни в Париже
"Мы против строительства в самом центре нашей столицы бесполезной и чудовищной Эйфелевой башни", — писали в прессе.
Критиковали ее не только рядовые жители, но и именитые писатели. Леон Блуа, например, окрестил башню "поистине трагическим уличным фонарем", а поэт Поль Верлен — "каркасом колокольни". В числе критиков был и Ги де Мопассан. Знаток дамского сердца заявил, что это "гигантский неуклюжий скелет на основании".
"На протяжении 20 лет мы будем вынуждены смотреть на отвратительную тень ненавистной колонны из железа и винтов, простирающуюся над городом, как чернильная клякса", — писали противники постройки.
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле Эйфелевой башни в Париже
Сотрудник полиции возле Эйфелевой башни в Париже - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции возле Эйфелевой башни в Париже

Привлекала толпы посетителей

Для самого Эйфеля все это было неприятным явлением. Он вынужден был постоянно доказывать полезность и целесообразность своего детища.
Несмотря на критику, сооружение имело потрясающий и незамедлительный коммерческий успех. Башня как магнит притягивала к себе туристов и зевак.
За шесть месяцев работы выставки посмотреть на "железную даму" пришли несколько миллионов посетителей. К концу года удалось возместить три четверти всех затрат на строительство.
© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкВечерний Париж
Вечерний Париж - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Вечерний Париж
"О чем я должен был задуматься в первую очередь, работая над внешним видом башни? О сопротивлении ветра. Я решил, что искривление четырех внешних граней конструкции, продиктованное математическими расчетами, будет производить сильное впечатление прочностью и красотой, а сторонний наблюдатель отметит смелый внешний вид башни в целом..." — говорил Эйфель.

Тайная комната

Видимо, постоянный стресс, испытываемый во время работы, подтолкнул Эйфеля к созданию секретной квартиры, расположенной на высоте 285 метров.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Города мира. Париж
Площадь ее довольно небольшая — всего 30 квадратных метров, потолки — около трех метров, зато из окна — панорамный вид на Париж. Удивительно, но в жилище даже были водопровод и электричество.
Отдельной загадкой остается то, как туда умудрились поднять рояль.
В гости к французскому инженеру часто приезжали представители научного сообщества. Бывал там и маститый американский изобретатель Томас Эдисон.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПариж со смотровой площадки
Париж со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Париж со смотровой площадки
О комнате под небом в кругах высшего французского общества узнали не сразу. Но когда тайное стало явным, начался ажиотаж. Посетители специально поднимались на башню, чтобы найти вход в секретную квартиру Эйфеля.

Заинтересовались местные толстосумы

Со временем слухи об элитном жилье с роскошным видом разлетелись по всему Парижу. Арендой заинтересовались местные толстосумы. Многие из них готовы были платить любые деньги, лишь бы провести там ночь.
© Фото : The Estate of Erwin BlumenfeldЭрвин Блюменфельд. Лиза Фонсагривс на Эйфелевой башне Париж, 1939 год. Винтажная серебряно-желатиновая печать. Modernism Inc., San Francisco
Эрвин Блюменфельд. Лиза Фонсагривс на Эйфелевой башне Париж, 1939. Винтажная серебряно-желатиновая печать. Modernism Inc., San Francisco - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : The Estate of Erwin Blumenfeld
Эрвин Блюменфельд. Лиза Фонсагривс на Эйфелевой башне Париж, 1939 год. Винтажная серебряно-желатиновая печать. Modernism Inc., San Francisco
Но Эйфель, ученый до мозга костей, был категорически против "коммерции". Секретная квартира стала местом уединения для французского инженера — и он не стал ничего менять.
Великий конструктор скончался в 1923-м. И после этого комнату в башне не открывали на протяжении ста лет. Она осталась в первозданном виде, сохранив антураж XIX века.
В этой квартире, расположенной "под крышей Парижа", до сих пор не разрешают оставаться на ночь. Она не служит временным пристанищем для богатых туристов или привилегированных лиц.
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкПодсветка Эйфелевой башни в Париже
Подсветка Эйфелевой башни в Париже - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Подсветка Эйфелевой башни в Париже
Десять лет назад там открылся музей. Устроители добавили всего пару современных деталей и несколько восковых фигур.
 
