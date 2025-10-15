Рейтинг@Mail.ru
Назван самый продаваемый в России люксовый автомобиль - РИА Новости, 15.10.2025
16:36 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/avtomobili-2048434396.html
Назван самый продаваемый в России люксовый автомобиль
Итальянский Lamborghini Urus в сентябре впервые в 2025 году возглавил рейтинг продаж люксовых моделей авто в России, обогнав Rolls Royce Cullinan
2025-10-15T16:36:00+03:00
2025-10-15T16:36:00+03:00
bentley continental gt speed
Назван самый продаваемый в России люксовый автомобиль

Lamborghini Urus впервые в 2025 году возглавил рейтинг продаж люксовых авто в РФ

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Итальянский Lamborghini Urus в сентябре впервые в 2025 году возглавил рейтинг продаж люксовых моделей авто в России, обогнав Rolls Royce Cullinan, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"Впервые в 2025 году первенство в сегменте Luxury возглавил кроссовер Lamborghini Urus, который в сентябре разошелся тиражом в 15 машин. А вот Rolls-Royce Cullinan (13 штук), который был бестселлером в предыдущие восемь месяцев, на этот раз стал вторым", - говорится в сообщении.
Также в топ-5 моделей по продажам вошли Bentley Bentayga (10 штук), Bentley Continental GT (7 штук) и Rolls-Royce Phantom (3 штуки).
Всего за 9 месяцев нынешнего года в России было продано 511 новых люксовых автомобилей - на 26% больше, чем в январе–сентябре 2024 года. По итогам сентября данный сегмент вырос в 1,5 раза, до 63 штук.
Самым популярным люксовым брендом в сентябре стал Bentley, результат которого составил 21 проданный экземпляр. На вторую позицию опустился Rolls-Royce (19 штук), который лидировал с мая по август. Третье место занял Lamborghini с показателем 17 единиц. Также в начале осени россияне купили пять новых автомобилей Ferrari и один Aston Martin.
Автомобиль Bentley Continental GT - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Maserati и Bentley с пробегом можно купить по цене китайского кроссовера
31 июля, 03:54
 
