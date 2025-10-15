Назван самый продаваемый в России люксовый автомобиль

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Итальянский Lamborghini Urus в сентябре впервые в 2025 году возглавил рейтинг продаж люксовых моделей авто в России, обогнав Rolls Royce Cullinan, сообщило аналитическое агентство "Автостат".

Самым популярным люксовым брендом в сентябре стал Bentley, результат которого составил 21 проданный экземпляр. На вторую позицию опустился Rolls-Royce (19 штук), который лидировал с мая по август. Третье место занял Lamborghini с показателем 17 единиц. Также в начале осени россияне купили пять новых автомобилей Ferrari и один Aston Martin.