На севере Москвы загорелся автомобиль каршеринга - РИА Новости, 15.10.2025
09:42 15.10.2025
На севере Москвы загорелся автомобиль каршеринга
Автомобиль каршеринга загорелся на севере Москвы, пожар удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 15.10.2025
происшествия, москва
Происшествия, Москва
На севере Москвы загорелся автомобиль каршеринга

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Автомобиль каршеринга загорелся на севере Москвы, пожар удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В районе дома номер 62а на Ленинградском проспекте загорелся автомобиль каршеринга", - сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь пожара составила четыре квадратных метра. "Принятыми мерами возгорание полностью ликвидировано, пострадавших нет", - добавил собеседник агентства.
ДТП на Горьковском шоссе в Казани
В Казани три человека погибли в ДТП
Заголовок открываемого материала