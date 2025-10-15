https://ria.ru/20251015/avtomobil-2048318145.html
На севере Москвы загорелся автомобиль каршеринга
На севере Москвы загорелся автомобиль каршеринга - РИА Новости, 15.10.2025
На севере Москвы загорелся автомобиль каршеринга
Автомобиль каршеринга загорелся на севере Москвы, пожар удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T09:42:00+03:00
2025-10-15T09:42:00+03:00
2025-10-15T09:42:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961779398_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_832824a4b6708d0da851fb983a8297cf.jpg
https://ria.ru/20251015/kazan-2048309963.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961779398_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_34f52bd95fa211b45a42332d0df37547.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На севере Москвы загорелся автомобиль каршеринга
На Ленинградском проспекте в Москве загорелся автомобиль каршеринга
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Автомобиль каршеринга загорелся на севере Москвы, пожар удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"В районе дома номер 62а на Ленинградском проспекте загорелся автомобиль каршеринга", - сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь пожара составила четыре квадратных метра. "Принятыми мерами возгорание полностью ликвидировано, пострадавших нет", - добавил собеседник агентства.