В округа Подмосковья передали 20 новых автобусов

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В филиалы "Мострансавто" передали в среду 20 новых автобусов ЛиАЗ-5292, которые начнут работать на линиях в Балашихе, Подольске, Щелкове, Орехово-Зуеве и других округах Подмосковья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Губернатор региона Андрей Воробьев осмотрел новые автобусы и пообщался с водителями.

"Ежедневно мы внимательно следим за обращениями жителей, загруженностью остановок, своевременностью прибытия автотранспорта. Понятно, что в таком растущем регионе, как Московская область, необходимо обновление автобусного парка. И в этом году мы получаем достаточно большое количество автобусов – 428, в том числе 219 – по федеральной программе (на следующий год такой же план). Мне очень приятно, что сегодня с представителями нашего Ликинского завода мы имеем возможность передать очередную партию – это надежные и комфортные автобусы ЛиАЗ. В этом году поступит еще 144 машины. Все они также пойдут на наиболее востребованные, ключевые маршруты. Хочу поблагодарить команду "Мострансавто" – и инженеров, и техников, и, конечно же, водителей. Вы делаете очень важную работу", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

Транспортные средства приобретены по программе льготного лизинга от АО "ГТЛК" в рамках федерального проекта Минпромторга России "Развитие автомобилестроения и транспортного машиностроения".

Также ранее в муниципалитеты были направлены 55 новых ЛиАЗов. Все они уже на линиях. Так, до конца ноября ожидается поставка еще 144 автобусов: 127 – большого класса (ЛиАЗ), девять – среднего (Волгабус), восемь – малого (ГАЗ).

Генеральный директор "Мострансавто" Андрей Майоров отметил, что транспортные средства ЛиАЗ необходимы в первую очередь там, где наблюдается большой пассажиропоток, например, у станций метро – в Ленинском округе или в Балашихе. Это универсальный автобус, полупригородный. Он очень удобен для пассажиров, все сделано для их комфорта.

По его словам, завод выпускает автобусы с учетом всех требований к уровню удобства и безопасности. И по реакции пассажиров видно, что они очень рады, когда на маршруты выходят новые большие комфортные автобусы.

В автобусах ЛиАЗ-5292 предусмотрены места с креплениями для детских и инвалидных колясок. Благодаря системе "книлинг" и механической аппарели обеспечивается удобный вход для маломобильных пассажиров. Также автобусы оснащены системами климат-контроля, мониторинга, пожаротушения, видеонаблюдения с обзором 360 градусов.

ЛиАЗ-5292 – флагманская модель подмосковного завода. У него низкопольный кузов, что облегчает посадку и высадку, мягкий и плавный ход. Салон рассчитан на более 100 человек. Внутри – электронные маршрутоуказатели, информационное табло, USB-розетки для зарядки мобильных устройств. Для оплаты проезда – электронная система с двумя стационарными валидаторами на поручнях и одним переносным POS-терминалом в кабине водителя.