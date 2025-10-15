Рейтинг@Mail.ru
В Москве автобус насмерть сбил женщину
11:19 15.10.2025 (обновлено: 17:26 15.10.2025)
В Москве автобус насмерть сбил женщину
В Москве автобус насмерть сбил женщину - РИА Новости, 15.10.2025
В Москве автобус насмерть сбил женщину
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве автобус насмерть сбил женщину

На северо-западе Москвы автобус насмерть сбил женщину

Автомобиль скорой помощи на улице Москвы
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Автобус насмерть сбил женщину в районе Щукино на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Маршала Бирюзова 24. По предварительным данным, автобус совершил наезд на пешехода (женщину). Пешеход скончалась", - рассказали в пресс-службе.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.
В Telegram-канале столичной Госавтоинспекции уточнили, что автобус наехал на женщину, когда та переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.
