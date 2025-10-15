https://ria.ru/20251015/avtobus-2048342267.html
В Москве автобус насмерть сбил женщину
Автобус насмерть сбил женщину в районе Щукино на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 15.10.2025
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Автобус насмерть сбил женщину в районе Щукино на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Маршала Бирюзова 24. По предварительным данным, автобус совершил наезд на пешехода (женщину). Пешеход скончалась", - рассказали в пресс-службе.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.
В Telegram-канале столичной Госавтоинспекции уточнили, что автобус наехал на женщину, когда та переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.