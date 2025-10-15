В Москве автобус насмерть сбил женщину

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Автобус насмерть сбил женщину в районе Щукино на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"Маршала Бирюзова 24. По предварительным данным, автобус совершил наезд на пешехода (женщину). Пешеход скончалась", - рассказали в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.