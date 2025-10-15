Рейтинг@Mail.ru
Китай стал хитом бронирования отелей у самостоятельных туристов в России - РИА Новости, 15.10.2025
Туризм
 
11:44 15.10.2025
Китай стал хитом бронирования отелей у самостоятельных туристов в России
Китай стал хитом бронирования отелей у самостоятельных туристов в России - РИА Новости, 15.10.2025
Китай стал хитом бронирования отелей у самостоятельных туристов в России
Количество бронирований отелей в Китае российскими самостоятельными путешественниками за месяц действия безвизового режима выросло в 2 раза по сравнению с...
https://ria.ru/20251015/kitay-2048297860.html
https://ria.ru/20250903/kitay-2039197936.html
китай, шанхай, пекин, новости - туризм
Туризм, Китай, Шанхай, Пекин, Новости - Туризм
Китай стал хитом бронирования отелей у самостоятельных туристов в России

Китай за месяц безвиза стал хитом бронирования отелей у самостоятельных туристов

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Количество бронирований отелей в Китае российскими самостоятельными путешественниками за месяц действия безвизового режима выросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, направление стало хитом выездного туризма, рассказал РИА Новости директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.
Пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай, вступил в силу месяц назад - 15 сентября.
В РСТ отметили увеличение спроса россиян на поездки в Китай
Вчера, 05:19
"Китай стал настоящим хитом выездного туризма для россиян этой осенью. За месяц безвизового режима (с 15 сентября по 15 октября) количество бронирований отелей в КНР российскими самостоятельными путешественниками увеличилось в 2 раза год к году, свидетельствуют данные крупных туристических агрегаторов", - сказал Брагин.
В частности, по его словам, сервис путешествий "Туту" зафиксировал рост спроса в Китай на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а если смотреть только материковый Китай – то в 2 раза. В "Яндекс Путешествиях" сравнили месяц безвиза с предыдущим периодом и выяснили, что количество бронирований отелей в Поднебесной выросло в 2,4 раза, а число забронированных авиабилетов – в 5 раз.
"Интерес к направлению продолжает расти. Если такие темпы сохранятся, Китай уверенно войдет в топ-5 зарубежных направлений на Новый год", - уверен глава АТАГ.
В среднем продолжительность забронированных поездок в КНР составляет 4-5 дней. Лидируют у самостоятельных путешественников такие города, как Шанхай, Пекин и Гуанчжоу.
"Больше всего "китайских бронирований" совершили путешественники из Москвы и Московской области (33% от всех бронирований), на втором месте – петербуржцы (8%), замыкают тройку по итогам месяца безвиза новосибирцы (4%)", - отметил Брагин, ссылаясь на данные сервиса "Яндекс Путешествия".
"Безвиз" в Китай. Что нужно знать туристам о новых правилах въезда в КНР
3 сентября, 08:00
 
