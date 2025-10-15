Китай стал хитом бронирования отелей у самостоятельных туристов в России

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Количество бронирований отелей в Китае российскими самостоятельными путешественниками за месяц действия безвизового режима выросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, направление стало хитом выездного туризма, рассказал РИА Новости директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

Пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай , вступил в силу месяц назад - 15 сентября.

"Китай стал настоящим хитом выездного туризма для россиян этой осенью. За месяц безвизового режима (с 15 сентября по 15 октября) количество бронирований отелей в КНР российскими самостоятельными путешественниками увеличилось в 2 раза год к году, свидетельствуют данные крупных туристических агрегаторов", - сказал Брагин.

В частности, по его словам, сервис путешествий "Туту" зафиксировал рост спроса в Китай на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а если смотреть только материковый Китай – то в 2 раза. В "Яндекс Путешествиях" сравнили месяц безвиза с предыдущим периодом и выяснили, что количество бронирований отелей в Поднебесной выросло в 2,4 раза, а число забронированных авиабилетов – в 5 раз.

"Интерес к направлению продолжает расти. Если такие темпы сохранятся, Китай уверенно войдет в топ-5 зарубежных направлений на Новый год", - уверен глава АТАГ.

Пекин и Гуанчжоу. В среднем продолжительность забронированных поездок в КНР составляет 4-5 дней. Лидируют у самостоятельных путешественников такие города, как Шанхай