Аш-Шараа встретился с сирийской диаспорой в Москве
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа проводит встречу с представителями сирийской диаспоры в России в одной из гостиниц Москвы, передает... РИА Новости, 15.10.2025
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа провел встречу с представителями сирийской диаспоры в России в одной из гостиниц Москвы, передает корреспондент РИА Новости
