Аш-Шараа встретился с сирийской диаспорой в Москве - РИА Новости, 15.10.2025
19:44 15.10.2025
Аш-Шараа встретился с сирийской диаспорой в Москве
Аш-Шараа встретился с сирийской диаспорой в Москве
Аш-Шараа встретился с сирийской диаспорой в Москве
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа проводит встречу с представителями сирийской диаспоры в России в одной из гостиниц Москвы, передает... РИА Новости, 15.10.2025
2025
Кортеж президена Сирии в Москве
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа провел встречу с представителями сирийской диаспоры в России в одной из гостиниц Москвы, передает корреспондент РИА Новости
Аш-Шараа встретился с сирийской диаспорой в Москве

Аш-Шараа провел встречу с представителями сирийской диаспоры в Москве

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа проводит встречу с представителями сирийской диаспоры в России в одной из гостиниц Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Аш-Шараа впервые прибыл в Москву с рабочим визитом и уже провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, переговоры продлились более 2,5 часов.
Вице-премьер РФ Александр Новак, в свою очередь, сообщил о готовности российской стороны содействовать в восстановлении инфраструктуры Сирии.
Президент России Владимир Путин и глава Сирии Ахмед аш-Шараа проводят переговоры в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
"Ради народа". О чем договорились Путин и аш-Шараа
РоссияМоскваСирияАхмед аш-ШарааВладимир ПутинАлександр Новак
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
