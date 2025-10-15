Главу нижегородского отделения Народного фронта арестовали на два месяца

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт – РИА Новости. Главу нижегородского отделения ОНФ, директора Нижегородской службы добровольцев Андрея Жильцова, обвиняемого в том, что он перечислил себе почти 3,5 миллиона рублей из гранта, выделенного на развитие волонтерства из областного бюджета, арестовали почти на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала Нижегородского районного суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Жильцова Андрея Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), на срок один месяц 27 суток, то есть до 9 декабря 2025 года включительно", - сказал судья.

Следователь настаивала на аресте, так как полагает, что, находясь на свободе, Жильцов может оказать воздействие на свидетелей, уничтожить вещественные доказательства и воспрепятствовать расследованию.

Сам Жильцов заявил в суде, что просит поместить его под домашний арест.

"Я дал все объяснения на все вопросы, которые мне задали… У меня нет намерения бросать семью и куда-то уехать", - сказал Жильцов.

По словам представителя следствия, потерпевшей стороной является министерство молодежной политики Нижегородской области . Установлено, что в 2023 году Нижегородской службе добровольцев был выделен грант на развитие волонтерства в размере более 6 миллионов рублей. По данным следствия, в сентябре 2023 года Жильцов организовал выполнение работ на сумму более 2,5 миллионов рублей. Оставшиеся средства в размере 3 миллионов 470 тысяч рублей Жильцов перевел со счета организации на свои личные счета. Во вторник Жильцов был задержан, допрошен, дал признательные показания, в среду ему было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вину Жильцов признал в полном объеме.