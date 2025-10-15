Рейтинг@Mail.ru
Арестован бывший зампрокурора Белгородской области - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 15.10.2025 (обновлено: 17:18 15.10.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20251015/arest-2048444921.html
Арестован бывший зампрокурора Белгородской области
Арестован бывший зампрокурора Белгородской области - РИА Новости, 15.10.2025
Арестован бывший зампрокурора Белгородской области
РИА Новости РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T17:13:00+03:00
2025-10-15T17:18:00+03:00
белгородская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048446034_0:33:909:544_1920x0_80_0_0_78bab502f376eeb1119964301c1201ef.jpg
https://ria.ru/20251014/sud-2048187570.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048446034_0:0:909:683_1920x0_80_0_0_7911a347a11a00a12cd251da9a833365.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, происшествия
Белгородская область, Происшествия
Арестован бывший зампрокурора Белгородской области

Суд арестовал бывшего заместителя прокурора Белгородской области Смирнова

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramБывший зампрокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов в зале суда
Бывший зампрокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов в зале суда - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Бывший зампрокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов в зале суда
Читать ria.ru в
Дзен
РИА Новости
СУД АРЕСТОВАЛ БЫВШЕГО ЗАМПРОКУРОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СМИРНОВА, СООБЩИЛИ РИА НОВОСТИ В СУДЕ
Суд - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Суд оставил под стражей бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода
14 октября, 14:43
 
Белгородская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала