Анохин: На Смоленщине действуют более 100 инвестпроектов на 100 млрд рублей
Смоленская область
Смоленская область
 
18:20 15.10.2025
Анохин: На Смоленщине действуют более 100 инвестпроектов на 100 млрд рублей
В Смоленской области сегодня работают более 100 инвестиционных проектов с общим объемом средств свыше 100 миллиардов рублей, такой результат достигнут во многом
Анохин: На Смоленщине действуют более 100 инвестпроектов на 100 млрд рублей

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В Смоленской области сегодня работают более 100 инвестиционных проектов с общим объемом средств свыше 100 миллиардов рублей, такой результат достигнут во многом благодаря мерам поддержки бизнеса в регионе, написал на своей странице в соцсетях губернатор Василий Анохин.
Ход реализации инвестпроектов обсудили на очередном заседании регионального штаба по инвестициям и МСП.
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Благоустроенных территорий в Смоленской области станет больше
13 октября, 22:48
В числе крупных проектов губернатор назвал строительство логистического центра компании "РВБ" в Смоленске и тепличного комбината "Смоленский" в Рославле, реконструкцию комбикормового завода ООО "ВЗК" в Вязьме и всесезонного туристического комплекса в Демидовском муниципальном округе.
В промышленности реализуются такие значимые инициативы как расширение производственного комплекса "Полимер-2" в Десногорске, строительство нового завода "Румопак" в Вязьме и нового корпуса на Рославльском вагоноремонтном заводе.
Развиваются и предприятия АПК. "Птицефабрика Сметанино", "Товарищество Ильнец", "Смоленская агропромышленная компания" и "Золотая Нива" реализуют проекты в сфере животноводства и переработки сельхозпродукции. Среди новых направлений — производство импортозамещающей сельхозтехники компанией "Коблик Смоленск", отметил Анохин.
"Набрали хороший темп развития инвестпривлекательности и намерены его наращивать. В этом году Смоленская область заняла 5-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Это серьезная и стратегическая работа, от которой напрямую зависит развитие экономики, а значит и благополучие жителей", - резюмировал Анохин.
Детский оздоровительный лагерь в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Анохин: 20 тысяч детей оздоравливается в Смоленской области ежегодно
13 октября, 20:38
 
Смоленская областьСмоленская областьВязьмаСмоленскВасилий Анохин
 
 
