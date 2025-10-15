https://ria.ru/20251015/anokhin-2048457358.html
Анохин: На Смоленщине действуют более 100 инвестпроектов на 100 млрд рублей
В Смоленской области сегодня работают более 100 инвестиционных проектов с общим объемом средств свыше 100 миллиардов рублей, такой результат достигнут во многом РИА Новости, 15.10.2025
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В Смоленской области сегодня работают более 100 инвестиционных проектов с общим объемом средств свыше 100 миллиардов рублей, такой результат достигнут во многом благодаря мерам поддержки бизнеса в регионе, написал на своей странице в соцсетях губернатор Василий Анохин.
Ход реализации инвестпроектов обсудили на очередном заседании регионального штаба по инвестициям и МСП.
В числе крупных проектов губернатор назвал строительство логистического центра компании "РВБ" в Смоленске и тепличного комбината "Смоленский" в Рославле, реконструкцию комбикормового завода ООО "ВЗК" в Вязьме и всесезонного туристического комплекса в Демидовском муниципальном округе.
В промышленности реализуются такие значимые инициативы как расширение производственного комплекса "Полимер-2" в Десногорске, строительство нового завода "Румопак" в Вязьме и нового корпуса на Рославльском вагоноремонтном заводе.
Развиваются и предприятия АПК. "Птицефабрика Сметанино", "Товарищество Ильнец", "Смоленская агропромышленная компания" и "Золотая Нива" реализуют проекты в сфере животноводства и переработки сельхозпродукции. Среди новых направлений — производство импортозамещающей сельхозтехники компанией "Коблик Смоленск", отметил Анохин.
"Набрали хороший темп развития инвестпривлекательности и намерены его наращивать. В этом году Смоленская область заняла 5-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Это серьезная и стратегическая работа, от которой напрямую зависит развитие экономики, а значит и благополучие жителей", - резюмировал Анохин.