В аэропорту Нижнекамска сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнекамска сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T10:03:00+03:00
2025-10-15T10:03:00+03:00
2025-10-15T10:04:00+03:00
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
нижнекамск
нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
