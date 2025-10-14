Рейтинг@Mail.ru
Россиянам назвали два способа прекратить спам-звонки из банков - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 14.10.2025 (обновлено: 06:09 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/zvonki-2048084492.html
Россиянам назвали два способа прекратить спам-звонки из банков
Россиянам назвали два способа прекратить спам-звонки из банков - РИА Новости, 14.10.2025
Россиянам назвали два способа прекратить спам-звонки из банков
Чтобы прекратить назойливые спам-звонки из банков, достаточно использовать один из двух способов, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T03:18:00+03:00
2025-10-14T06:09:00+03:00
мери валишвили
рэу имени г. в. плеханова
общество
звонки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_60d3956d947390b4c2b6c9549d6cdae9.jpg
https://ria.ru/20250613/zvonki-2022562647.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_cc43ebbab81cb6a24ab6405b7dc607f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мери валишвили, рэу имени г. в. плеханова, общество, звонки
Мери Валишвили, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Общество, звонки
Россиянам назвали два способа прекратить спам-звонки из банков

Россиянам объяснили, как прекратить спам-звонки из банков. Названы два способа

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Чтобы прекратить назойливые спам-звонки из банков, достаточно использовать один из двух способов, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
По ее словам, с сентября этого года абоненты могут официально отказаться от рекламных звонков и сообщений, а банкам, прежде чем спамить, необходимо заручиться согласием гражданина. Впрочем, они успешно это делают.
«
“Заключая договор, например, на открытие счета в банке, мы автоматически проставляем "галочки", среди которых и то самое согласие на получение информации и предложений от поставщика услуг”, — пояснила эксперт.
Чтобы прекратить обзвон, достаточно отозвать согласие, направив в банк заявление либо установить запрет на спам-звонки через своего мобильного оператора, заключила Валишвили.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Юрист научил, как избавиться от назойливых звонков по телефону
13 июня, 02:22
 
Мери ВалишвилиРЭУ имени Г. В. ПлехановаОбществозвонки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала