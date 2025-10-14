Рейтинг@Mail.ru
Лагутенко сохранил право на товарный знак "Мумий Тролль" в России
Шоубиз
 
03:50 14.10.2025
Лагутенко сохранил право на товарный знак "Мумий Тролль" в России
Лагутенко сохранил право на товарный знак "Мумий Тролль" в России
Музыкант Илья Лагутенко продлил право на товарный знак "Мумий Тролль" в России до 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 14.10.2025
Лагутенко сохранил право на товарный знак "Мумий Тролль" в России

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Музыкант Илья Лагутенко продлил право на товарный знак "Мумий Тролль" в России до 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, дата истечения срока действия исключительного права на товарный знак группы изначально была 11 ноября 2025 года. Однако Лагутенко подал в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения товарным знаком.
Ведомство приняло положительное решение, удовлетворив заявление музыканта. По данным Роспатента, Лагутенко будет владеть товарным знаком "Мумий Тролль" до ноября 2035 года.
Группа "Мумий Тролль" основана в 1983 году во Владивостоке. С того момента ее бессменным лидером был музыкант Илья Лагутенко. Также среди участников группы сегодня - Олег Пунгин, Александр Холенко, Артем Крицин, Павел Вовк. Коллектив известен такими хитами, как "Владивосток 2000", "Девочка", "Утекай", "Морская", "С Новым Годом, крошка!", и другим.​​
Солист группы Мумий Тролль Илья Лагутенко - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Дума Владивостока не получала обращений о лишении Ильи Лагутенко звания
17 января, 10:27
 
