Лагутенко сохранил право на товарный знак "Мумий Тролль" в России
Лагутенко сохранил право на товарный знак "Мумий Тролль" в России - РИА Новости, 14.10.2025
Лагутенко сохранил право на товарный знак "Мумий Тролль" в России
Музыкант Илья Лагутенко продлил право на товарный знак "Мумий Тролль" в России до 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T03:50:00+03:00
2025-10-14T03:50:00+03:00
2025-10-14T03:50:00+03:00
россия
владивосток
илья лагутенко
мумий тролль
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
шоубиз
