Фильм о военкоре Журавлеве покажут на "RТ.Док" в Кургане

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Документальный фильм о погибшем в зоне СВО военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве "Парень с нашего двора" представят на фестивале "RТ.Док: Время наших героев" в Кургане, сообщается в Telegram-канале "RТ.doc | Документальное кино".
"Режиссер РИА Новости Инна Танашева покажет ленту "Парень с нашего двора: Журавлёв" о погибшем коллеге, военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве. Всего в программе 14 фильмов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что фестиваль стартует в среду в столице Зауралья - Кургане и продлится три дня. На пресс-конференции, посвященной мероприятию, Танашева подчеркнула, что картина о Журавлеве - это фильм о том, "каким должен быть настоящий журналист".
"Сейчас очень много блогеров, которые для просмотров делают какие-то материалы. А Ростислав был очень искренним человеком, и поэтому он делал все от всей души. И это видно в самом фильме, потому что когда ты смотришь его материалы, ощущение, что это твой близкий друг рассказывает и показывает именно тебе, больше никому", - сказала Танашева, чьи слова приводятся в видеопубликации в Telegram-канала.
По словам Сладкова, Курган сегодня заметно преображается - в городе стало чище, и он надеется, что его малая родина сохранит свою суровую, "но особую красоту". Гусаров отметил значимость региона, так как в годы Великой Отечественной войны Курган сыграл значительную роль в производстве оружия, и подчеркнул, что и сейчас курганские предприятия продолжают развиваться и расширять производство.
Ростислав Журавлев - военный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске, на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году он был удостоен премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов, а 22 июля 2023 года - через четыре дня после своего дня рождения - Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил его орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
Автор получасовой документальной ленты "Парень с нашего двора" - продюсер РИА Новости Инна Танашева. Большинство кадров было снято самим Ростиславом и его товарищами при подготовке новостей, кроме того, о военкоре рассказывают его коллеги-военкоры РИА Новости Виктор Антонюк, Михаил Алаеддин, Олеся Потапова, работавшие с Журавлевым в связке. О погибшем военкоре рассказывает и его давний товарищ, известный журналист-пранкер Алексей Столяров (Лексус), который ездил с Ростиславом в командировку в Афганистан.