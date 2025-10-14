Экс-депутат Рады рассказал, зачем Зеленский лишил гражданства мэра Одессы

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский, лишив украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, пытается взять под контроль органы местного самоуправления, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

"Зеленский готовится к выборам на всякий случай, ибо бежать ему некуда пока, это очевидно. Значит, надо взять полностью под контроль всю вертикаль власти. Он контролирует свою администрацию, контролирует парламент и кабинет министров, власть на местах на уровне районов и областей. Он назначает руководителей. А вот органы местного самоуправления у него не находятся под контролем", - сказал он.

Олейник добавил, что органы местного самоуправления могут оказать очень серьёзное влияние на избирательный процесс в стране, поскольку при формировании избирательных комиссий туда, как правило, входит большинство работников бюджетной сферы: учителя и работники медицинской сферы.

"Он (Зеленский - ред.) начал с Одессы , потому что Одесса действительно для него как бы чужая. И он побаивается в целом одесситов и Одессу. И эта история с лишением гражданства тянется с 2014 года. Показывают какие-то там фотографии паспорта. Но я помню, было два официальных документа от консульства российского в городе Одесса еще в 2014 году, что нет у Труханова гражданства", - отметил он.

Олейник пояснил, что для подобного решения о лишении гражданства необходимы "безупречные доказательства". "Поэтому в данном случае он хочет к выборам взять под контроль (Одессу - ред.). И, скорее всего, будет такой пилотный проект, когда сейчас обязанности мэра будет исполнять секретарь совета. Есть уже информация, что он создаст военную администрацию. И тогда возьмет под контроль полностью власть в Одессе", - рассказал он.

Олейник добавил, что по конституции Украины нельзя лишить гражданина гражданства, если оно приобретено по рождению, указав, что это возможно только в случае, когда человек, приобрел гражданство в результате женитьбы, работы или получения статуса политического беженца.

"Да, он (Труханов - ред.) пойдет в суд. Да, он докажет, скорее всего, что указ был неконституционным. Восстановят гражданство, но уже выборы пройдут... Если у суда нет паспорта и нет экспертизы по этому паспорту, потому что наличие изъятого паспорта во время обыска не говорит, что он действительный. Если нет других доказательств, что суду делать? Поэтому я не исключаю, что его на этот период просто выбивают из избирательного процесса ", - заключил он.