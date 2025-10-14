Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Рады рассказал, зачем Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
14.10.2025
Экс-депутат Рады рассказал, зачем Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
Владимир Зеленский, лишив украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, пытается взять под контроль органы местного самоуправления, заявил РИА Новости РИА Новости, 14.10.2025
Экс-депутат Рады рассказал, зачем Зеленский лишил гражданства мэра Одессы

Олейник заявил о попытках Зеленского захватить органы местного самоуправления

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский, лишив украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, пытается взять под контроль органы местного самоуправления, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Ранее во вторник украинский телеканал ТСН сообщил, что Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины Труханова, экс-депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Позже Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение в суде.
"Зеленский готовится к выборам на всякий случай, ибо бежать ему некуда пока, это очевидно. Значит, надо взять полностью под контроль всю вертикаль власти. Он контролирует свою администрацию, контролирует парламент и кабинет министров, власть на местах на уровне районов и областей. Он назначает руководителей. А вот органы местного самоуправления у него не находятся под контролем", - сказал он.
Олейник добавил, что органы местного самоуправления могут оказать очень серьёзное влияние на избирательный процесс в стране, поскольку при формировании избирательных комиссий туда, как правило, входит большинство работников бюджетной сферы: учителя и работники медицинской сферы.
"Он (Зеленский - ред.) начал с Одессы, потому что Одесса действительно для него как бы чужая. И он побаивается в целом одесситов и Одессу. И эта история с лишением гражданства тянется с 2014 года. Показывают какие-то там фотографии паспорта. Но я помню, было два официальных документа от консульства российского в городе Одесса еще в 2014 году, что нет у Труханова гражданства", - отметил он.
Олейник пояснил, что для подобного решения о лишении гражданства необходимы "безупречные доказательства". "Поэтому в данном случае он хочет к выборам взять под контроль (Одессу - ред.). И, скорее всего, будет такой пилотный проект, когда сейчас обязанности мэра будет исполнять секретарь совета. Есть уже информация, что он создаст военную администрацию. И тогда возьмет под контроль полностью власть в Одессе", - рассказал он.
Олейник добавил, что по конституции Украины нельзя лишить гражданина гражданства, если оно приобретено по рождению, указав, что это возможно только в случае, когда человек, приобрел гражданство в результате женитьбы, работы или получения статуса политического беженца.
"Да, он (Труханов - ред.) пойдет в суд. Да, он докажет, скорее всего, что указ был неконституционным. Восстановят гражданство, но уже выборы пройдут... Если у суда нет паспорта и нет экспертизы по этому паспорту, потому что наличие изъятого паспорта во время обыска не говорит, что он действительный. Если нет других доказательств, что суду делать? Поэтому я не исключаю, что его на этот период просто выбивают из избирательного процесса ", - заключил он.
Ранее Труханов заявлял о намерении Зеленского лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта. Сам мэр Одессы отвергает информацию о наличии у него гражданства РФ.
