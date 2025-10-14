Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС России - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 14.10.2025 (обновлено: 16:48 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/zelenskiy-2048141142.html
Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС России
Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС России - РИА Новости, 14.10.2025
Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС России
Владимир Зеленский сообщил о повреждении объектов инфраструктуры после ударов ВС России. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T11:55:00+03:00
2025-10-14T16:48:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047054690_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_645f48fab475097aac791d63054d32ea.jpg
https://ria.ru/20251014/zelenskij-2048135409.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047054690_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_965edc9db36155771ccebf2ed3781f43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС России

Зеленский сделал заявление после удара ВС России дронами. О чем он сказал

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил о повреждении объектов инфраструктуры после ударов ВС России.
"(Воздушные удары. — Прим. ред.) по нашей инфраструктуре снова продолжились. Главные цели — наша энергетика", — написал он в своем Telegram-канале.
Зеленский добавил, что в результате ударов пострадали объекты инфраструктуры в Кировоградской и Сумской областях.
Кировоградской области повредили <...> инфраструктуру, в том числе железнодорожную. <...> В Сумской области были удары по энергетике, предприятию",— отметил Зеленский.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Зеленский хочет поучаствовать в создании ПРО "Золотой купол"
Вчера, 11:36
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала