Зеленский создаст в Одессе военную администрацию

"Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации. Слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставались без надлежащего ответа. Все эффективные решения будут приняты. Я назначу руководителя военной администрации в ближайшее время", — заявил он в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Глава киевского режима во вторник лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Труханов уже говорил о желании Зеленского отнять у него гражданство из-за якобы наличия российского. Сам чиновник отверг обвинения. По мнению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, настоящей причиной лишения украинского гражданства Труханова является стремление Зеленского установить полный контроль над финансовыми потоками города, включая доходы от контрабанды.