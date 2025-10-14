Рейтинг@Mail.ru
Зеленский создаст в Одессе военную администрацию - РИА Новости, 14.10.2025
22:47 14.10.2025 (обновлено: 23:36 14.10.2025)
Зеленский создаст в Одессе военную администрацию
Зеленский создаст в Одессе военную администрацию
Владимир Зеленский объявил о введении в скором времени военной администрации в Одессе. РИА Новости, 14.10.2025
в мире, одесса, украина, херсонская область , владимир зеленский, олег царев, сергей полунин, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Одесса, Украина, Херсонская область , Владимир Зеленский, Олег Царев, Сергей Полунин, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
© AP Photo Владимир Зеленский
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский объявил о введении в скором времени военной администрации в Одессе.
"Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации. Слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставались без надлежащего ответа. Все эффективные решения будут приняты. Я назначу руководителя военной администрации в ближайшее время", — заявил он в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский уничтожил надежду на восстановление Украины, заявил Медведчук
Зеленский уничтожил надежду на восстановление Украины, заявил Медведчук
10 октября, 09:50

Глава киевского режима во вторник лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Труханов уже говорил о желании Зеленского отнять у него гражданство из-за якобы наличия российского. Сам чиновник отверг обвинения. По мнению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, настоящей причиной лишения украинского гражданства Труханова является стремление Зеленского установить полный контроль над финансовыми потоками города, включая доходы от контрабанды.

Зеленский в ответ на петицию с требованием создать в Одессе военную администрацию поручил главкому ВСУ Александру Сырскому и главе Одесской областной военной администрации Олегу Киперу проверить приведенную в петиции информацию и "при наличии правовых оснований принять меры надлежащего реагирования".
На Украине в соответствии с режимом военного положения действуют областные военные администрации. Преимущественно их создают в прифронтовых регионах и зонах боевых действий, в частности на подконтрольных ВСУ частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Лишенный гражданства Украины мэр Одессы заявил, что останется на посту
Лишенный гражданства Украины мэр Одессы заявил, что останется на посту
Вчера, 21:41
 
В миреОдессаУкраинаХерсонская областьВладимир ЗеленскийОлег ЦаревСергей ПолунинВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
