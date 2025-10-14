Зеленский лишил мэра Одессы украинского гражданства

Чиновник заявил, что не покинет город и оспорит решение в суде. Как пишет УНИАН, он может лишиться и должности мэра.

В 2024 году его обвиняли в краже бюджетных средств при покупке здания завода "Краян" по завышенной цене. На мэра Одессы завели несколько дел и заключили под стражу с альтернативой в виде залога в размере более 800 тысяч долларов, обязательства носить электронный браслет и других ограничений. Позже его оправдал суд первой инстанции.