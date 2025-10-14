https://ria.ru/20251014/zelenskij-2048206327.html
Зеленский лишил мэра Одессы украинского гражданства
Зеленский лишил мэра Одессы украинского гражданства - РИА Новости, 14.10.2025
Зеленский лишил мэра Одессы украинского гражданства
Владимир Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, передает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T15:51:00+03:00
2025-10-14T15:51:00+03:00
2025-10-14T16:51:00+03:00
в мире
украина
одесса
олег царев
сергей полунин
владимир зеленский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048203347_0:120:3027:1823_1920x0_80_0_0_b4fe484ad7befc0e7fa326712658911b.jpg
https://ria.ru/20251005/zelenskiy-2046476491.html
https://ria.ru/20251014/mer-2048139442.html
украина
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048203347_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_3f05eaaceb9ab982eb34b1b8b042dee4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса, олег царев, сергей полунин, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Одесса, Олег Царев, Сергей Полунин, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Зеленский лишил мэра Одессы украинского гражданства
Зеленский лишил мэра Одессы Труханова гражданства Украины
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Владимир Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, передает украинский телеканал ТСН
.
Ранее на сайте главы страны опубликовали петицию, которая набрала за сутки необходимые 25 тысяч голосов.
"Президент подписал соответствующий указ", — говорится в сообщении ТСН в Telegram-канале.
Чиновник заявил, что не покинет город и оспорит решение в суде. Как пишет УНИАН, он может лишиться и должности мэра.
Кроме того, украинские паспорта утратили экс-депутат Верховной рады Олег Царев и артист балета Сергей Полунин.
Труханов
уже говорил о желании Зеленского отнять у него гражданство из-за якобы наличия российского. Сам чиновник отверг обвинения.
В 2024 году его обвиняли в краже бюджетных средств при покупке здания завода "Краян" по завышенной цене. На мэра Одессы завели несколько дел и заключили под стражу с альтернативой в виде залога в размере более 800 тысяч долларов, обязательства носить электронный браслет и других ограничений. Позже его оправдал суд первой инстанции.