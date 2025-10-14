Рейтинг@Mail.ru
Зеленский лишил мэра Одессы украинского гражданства - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 14.10.2025 (обновлено: 16:51 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/zelenskij-2048206327.html
Зеленский лишил мэра Одессы украинского гражданства
Зеленский лишил мэра Одессы украинского гражданства - РИА Новости, 14.10.2025
Зеленский лишил мэра Одессы украинского гражданства
Владимир Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, передает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T15:51:00+03:00
2025-10-14T16:51:00+03:00
в мире
украина
одесса
олег царев
сергей полунин
владимир зеленский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048203347_0:120:3027:1823_1920x0_80_0_0_b4fe484ad7befc0e7fa326712658911b.jpg
https://ria.ru/20251005/zelenskiy-2046476491.html
https://ria.ru/20251014/mer-2048139442.html
украина
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048203347_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_3f05eaaceb9ab982eb34b1b8b042dee4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса, олег царев, сергей полунин, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Одесса, Олег Царев, Сергей Полунин, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Зеленский лишил мэра Одессы украинского гражданства

Зеленский лишил мэра Одессы Труханова гражданства Украины

© Getty Images / NurPhotoГеннадий Труханов
Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Getty Images / NurPhoto
Геннадий Труханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, передает украинский телеканал ТСН.

Ранее на сайте главы страны опубликовали петицию, которая набрала за сутки необходимые 25 тысяч голосов.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Жительница Одессы рассказала о негативном отношении к Зеленскому
5 октября, 11:26
"Президент подписал соответствующий указ", — говорится в сообщении ТСН в Telegram-канале.
Чиновник заявил, что не покинет город и оспорит решение в суде. Как пишет УНИАН, он может лишиться и должности мэра.
Кроме того, украинские паспорта утратили экс-депутат Верховной рады Олег Царев и артист балета Сергей Полунин.
Труханов уже говорил о желании Зеленского отнять у него гражданство из-за якобы наличия российского. Сам чиновник отверг обвинения.
В 2024 году его обвиняли в краже бюджетных средств при покупке здания завода "Краян" по завышенной цене. На мэра Одессы завели несколько дел и заключили под стражу с альтернативой в виде залога в размере более 800 тысяч долларов, обязательства носить электронный браслет и других ограничений. Позже его оправдал суд первой инстанции.
Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Мэр Одессы отреагировал на петицию о лишении его гражданства
Вчера, 11:46
 
В миреУкраинаОдессаОлег ЦаревСергей ПолунинВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала