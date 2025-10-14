Зеленский хочет поучаствовать в создании ПРО "Золотой купол"

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе визита в США намерен попытаться влезть в создание американской стратегии противоракетной обороны "Золотой купол", сообщает газета Kyiv Post со ссылкой на источники.

Ранее Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь Зеленский заявлял, что надеется на встречу с американским лидером, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное оружие.