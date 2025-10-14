Зеленский хочет поучаствовать в создании ПРО "Золотой купол"

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе визита в США намерен попытаться влезть в создание американской стратегии противоракетной обороны "Золотой купол", сообщает газета Kyiv Post со ссылкой на источники.
"Визит Зеленского также будет включать обсуждения потенциальной роли Украины во внутренней стратегии противоракетной обороны США", - пишет издание.
По данным газеты, речь идет о системе ПРО "Золотой купол", которая находится в процессе создания по инициативе президента США Дональда Трампа. При этом источники газеты видят связь ожидаемого решения властей США по поставкам Киеву ракет Tomahawk с интеграцией Украины в американскую противоракетную оборону.
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Ранее Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь Зеленский заявлял, что надеется на встречу с американским лидером, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное оружие.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.