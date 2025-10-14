Рейтинг@Mail.ru
Защита компаньона Момотова обжалует решение суда
17:22 14.10.2025
Защита компаньона Момотова обжалует решение суда
происшествия
россия
москва
виктор момотов
генеральная прокуратура рф
россия
москва
происшествия, россия, москва, виктор момотов, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Москва, Виктор Момотов, Генеральная прокуратура РФ
Защита компаньона Момотова обжалует решение суда

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Защита компаньона судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, главы сети отелей Marton Андрея Марченко обжалует изъятие его имущества, заявил РИА Новости адвокат Эдуард Бедросов.
"Конечно, мы обжалуем", - сказал собеседник агентства.
Останкинский суд Москвы рассмотрел за три заседания иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство. Также среди ответчиков – краснодарский предприниматель Марченко и его сын Иван, арестованные по делу о мошенничестве. Активы оцениваются в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton.
Прокуратура приобщила ходатайство о том, что в случае удовлетворения исковых требований решение будет подлежать немедленному исполнению, так как в ином случае "ответчики могут продолжить незаконное обогащение через подконтрольные активы".
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Владелец Marton рассказал в суде, сколько отдал судье Момотову за помощь
10 октября, 11:39
 
Происшествия Россия Москва Виктор Момотов Генеральная прокуратура РФ
 
 
