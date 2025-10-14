https://ria.ru/20251014/zaschita-2048228801.html
Защита компаньона Момотова обжалует решение суда
Защита компаньона Момотова обжалует решение суда - РИА Новости, 14.10.2025
Защита компаньона Момотова обжалует решение суда
Защита компаньона судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, главы сети отелей Marton Андрея Марченко обжалует изъятие его имущества, заявил РИА... РИА Новости, 14.10.2025
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Защита компаньона судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, главы сети отелей Marton Андрея Марченко обжалует изъятие его имущества, заявил РИА Новости адвокат Эдуард Бедросов.
"Конечно, мы обжалуем", - сказал собеседник агентства.
Останкинский суд Москвы
рассмотрел за три заседания иск Генпрокуратуры
об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство. Также среди ответчиков – краснодарский предприниматель Марченко и его сын Иван, арестованные по делу о мошенничестве. Активы оцениваются в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton.
Прокуратура приобщила ходатайство о том, что в случае удовлетворения исковых требований решение будет подлежать немедленному исполнению, так как в ином случае "ответчики могут продолжить незаконное обогащение через подконтрольные активы".