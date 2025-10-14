Рейтинг@Mail.ru
Защита обсудит с Момотовым обжалование решения об изъятии имущества - РИА Новости, 14.10.2025
17:08 14.10.2025
Защита обсудит с Момотовым обжалование решения об изъятии имущества
Защита обсудит с Момотовым обжалование решения об изъятии имущества - РИА Новости, 14.10.2025
Защита обсудит с Момотовым обжалование решения об изъятии имущества
Защита судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова обсудит с ним возможность обжалования решения об изъятии имущества, рассказал РИА Новости его... РИА Новости, 14.10.2025
происшествия
россия
москва
виктор момотов
происшествия, россия, москва, виктор момотов
Происшествия, Россия, Москва, Виктор Момотов
Защита обсудит с Момотовым обжалование решения об изъятии имущества

Адвокат обсудит с Момотовым обжалование решения суда об изъятии имущества

© Фото : Верховный Суд Российской ФедерацииВиктор Момотов
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : Верховный Суд Российской Федерации
Виктор Момотов. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Защита судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова обсудит с ним возможность обжалования решения об изъятии имущества, рассказал РИА Новости его адвокат Никита Филиппов.
"Мы обсудим ещё вопрос обжалования", - сказал собеседник агентства.
Останкинский суд Москвы во вторник удовлетворил иск об изъятии имущества у Момотова и краснодарского предпринимателя Андрея Марченко на сумму около 9 миллиардов рублей – в основном, это сеть отелей Marton.
ПроисшествияРоссияМоскваВиктор Момотов
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
