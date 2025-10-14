Рейтинг@Mail.ru
14.10.2025
15:57 14.10.2025 (обновлено: 16:07 14.10.2025)
Реальные зарплаты в России за семь месяцев выросли на 4,5 процента
Реальные заработные платы в РФ за семь месяцев 2025 года выросли на 4,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.10.2025
2025
Российские рубли
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Реальные заработные платы в РФ за семь месяцев 2025 года выросли на 4,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Реальная заработная плата в целом по экономике за семь месяцев выросла на 4,5%", - сказал глава правительства в ходе стратегической сессии по реализации макроэкономической политики для устойчивого роста, снижения бедности и доходного неравенства.
