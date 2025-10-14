https://ria.ru/20251014/zarplaty-2048207472.html
Реальные зарплаты в России за семь месяцев выросли на 4,5 процента
Реальные заработные платы в РФ за семь месяцев 2025 года выросли на 4,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T15:57:00+03:00
