Реальные зарплаты в России за семь месяцев выросли на 4,5 процента

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Реальные заработные платы в РФ за семь месяцев 2025 года выросли на 4,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Реальная заработная плата в целом по экономике за семь месяцев выросла на 4,5%", - сказал глава правительства в ходе стратегической сессии по реализации макроэкономической политики для устойчивого роста, снижения бедности и доходного неравенства.