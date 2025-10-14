https://ria.ru/20251014/zarplata-2048081514.html
Юрист рассказала о малоизвестной надбавке к зарплате
Юрист рассказала о малоизвестной надбавке к зарплате - РИА Новости, 14.10.2025
Юрист рассказала о малоизвестной надбавке к зарплате
В некоторых ситуациях сотруднику, замещающему временно отсутствующего коллегу, полагается доплата, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр"... РИА Новости, 14.10.2025
общество
анастасия яковлева
мка "советник-центр"
зарплата
Юрист рассказала о малоизвестной надбавке к зарплате
Названа надбавка к зарплате, о которой большинство не знает. Как ее получить
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В некоторых ситуациях сотруднику, замещающему временно отсутствующего коллегу, полагается доплата, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.
Все зависит от того, как оформлено и как происходит замещение, пояснила она. Согласно Трудовому кодексу, вариантов может быть несколько.
Если работник замещает коллегу, который выполняет схожие должностные обязанности, и в его должностной инструкции предусмотрены подобные замещения, письменного согласия не требуется и доплаты не будет.
Но если работник помимо предусмотренных трудовым договором обязанностей выполняет работу по другой профессии, и этого не оговаривается в должностной инструкции, то все меняется.
“Тогда срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон", - разъясняет адвокат.