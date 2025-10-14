Юрист рассказала о малоизвестной надбавке к зарплате

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В некоторых ситуациях сотруднику, замещающему временно отсутствующего коллегу, полагается доплата, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.

Все зависит от того, как оформлено и как происходит замещение, пояснила она. Согласно Трудовому кодексу, вариантов может быть несколько.

Если работник замещает коллегу, который выполняет схожие должностные обязанности, и в его должностной инструкции предусмотрены подобные замещения, письменного согласия не требуется и доплаты не будет.

Но если работник помимо предусмотренных трудовым договором обязанностей выполняет работу по другой профессии, и этого не оговаривается в должностной инструкции, то все меняется.