14.10.2025
18:53 14.10.2025
Запад заинтересован в продолжении конфликта на Украине, заявил Вольфович
Запад заинтересован в том, чтобы конфликт на Украине продолжался, заявил госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович. РИА Новости, 14.10.2025
Александр Вольфович
Александр Вольфович - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Александр Вольфович. Архивное фото
МИНСК, 14 окт - РИА Новости. Запад заинтересован в том, чтобы конфликт на Украине продолжался, заявил госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович.
"Запад заинтересован в том, чтобы конфликт на Украине продолжался. И Запад не сделает ничего для того, чтобы прекратить этот конфликт", - сказал Вольфович телеканалу "Первый информационный". Видео беседы опубликовано в Telegram-канале телеканала.
Вольфович подчеркнул, что это видно по поступкам и делам западных стран. "Смотрите, безостановочно самолеты с вооружением и военной техникой, автомобильные колонны с территории Польши едут на Украину. Не гуманитарные грузы. Так о чем говорить? О каком мире Европа может говорить? Она подталкивает, она делает все возможное, чтобы пожар войны на Украине разгорался все больше и больше", - подчеркнул госсекретарь.
Говоря о том, может ли вслед за прогрессом в палестино-играильском урегулировании последовать прогресс и в разрешении украинского конфликта, Вольфович воздержался от прогнозов.
"Не знаю пока, честно, сложно сказать... Чтобы остановить украинский конфликт, ... нужна воля, прежде всего политическая воля и решение украинского руководства, ну и, конечно, российского руководства. Два президента должны сесть за стол переговоров и немедленно поставить точку, найти пути (разрешения конфликта - ред.). Кроме них, кроме двух государств, на мой взгляд, никто не примет решение, чтобы остановить этот конфликт", - подчеркнул Вольфович.
"Предсмертная агония". На Западе заявили о новой фазе конфликта на Украине
12 октября, 07:48
"Предсмертная агония". На Западе заявили о новой фазе конфликта на Украине
12 октября, 07:48
 
В миреУкраинаБелоруссияПольшаАлександр Вольфович
 
 
