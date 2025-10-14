Запад заинтересован в продолжении конфликта на Украине, заявил Вольфович

Говоря о том, может ли вслед за прогрессом в палестино-играильском урегулировании последовать прогресс и в разрешении украинского конфликта, Вольфович воздержался от прогнозов.

"Не знаю пока, честно, сложно сказать... Чтобы остановить украинский конфликт, ... нужна воля, прежде всего политическая воля и решение украинского руководства, ну и, конечно, российского руководства. Два президента должны сесть за стол переговоров и немедленно поставить точку, найти пути (разрешения конфликта - ред.). Кроме них, кроме двух государств, на мой взгляд, никто не примет решение, чтобы остановить этот конфликт", - подчеркнул Вольфович.