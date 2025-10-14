Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в Харьковской области и в ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск и Куриловка в Харьковской области, Новоселовка и Дробышево в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили более 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 26 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
