Рейтинг@Mail.ru
Захарова высказалась о ситуации с россиянами в Латвии - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 14.10.2025дополняется ...
https://ria.ru/20251014/zakharova-2048228435.html
Захарова высказалась о ситуации с россиянами в Латвии
Захарова высказалась о ситуации с россиянами в Латвии - РИА Новости, 14.10.2025
Захарова высказалась о ситуации с россиянами в Латвии
ЗАХАРОВА РИА НОВОСТИ: РОССИЯНЕ, НЕ ПОДТВЕРДИВШИЕ ЗНАНИЕ ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКА, МОГУТ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ И ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ СВОЕЙ ЗАЩИТЫ РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T17:21:00+03:00
2025-10-14T17:21:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_e9c253664d049d555dc626fcce3a17e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире
В мире
Захарова высказалась о ситуации с россиянами в Латвии

Захарова рассказала о правовых механизмах для защиты россиян в Латвии

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЗАХАРОВА РИА НОВОСТИ: РОССИЯНЕ, НЕ ПОДТВЕРДИВШИЕ ЗНАНИЕ ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКА, МОГУТ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ И ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ СВОЕЙ ЗАЩИТЫ
 
В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала