Дом моды Зайцева заявил о новом витке возрождения бренда
Культура
Культура
 
17:50 14.10.2025
Дом моды Зайцева заявил о новом витке возрождения бренда
Дом моды Зайцева заявил о новом витке возрождения бренда
Ликвидация "Лаборатории моды Вячеслава Зайцева" - часть пути по оптимизации структурных процессов Дома Моды, который готовится к новому витку возрождения... РИА Новости, 14.10.2025
Дом моды Зайцева заявил о новом витке возрождения бренда

Ромашкина назвала ликвидацию Лаборатории моды Зайцева частью пути по оптимизации

Дом Моды Вячеслава Зайцева в Москве
Дом Моды Вячеслава Зайцева в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Дом Моды Вячеслава Зайцева в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Ликвидация "Лаборатории моды Вячеслава Зайцева" - часть пути по оптимизации структурных процессов Дома Моды, который готовится к новому витку возрождения бренда, сообщила РИА Новости генеральный директор компании Екатерина Ромашкина.
В июле РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы компании сообщало, что компания "Лаборатория моды Вячеслава Зайцева" закрывается спустя 23 года работы, с июля она находится в процессе ликвидации.
