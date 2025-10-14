Дом моды Зайцева заявил о новом витке возрождения бренда

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Ликвидация "Лаборатории моды Вячеслава Зайцева" - часть пути по оптимизации структурных процессов Дома Моды, который готовится к новому витку возрождения бренда, сообщила РИА Новости генеральный директор компании Екатерина Ромашкина.

В июле РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы компании сообщало, что компания "Лаборатория моды Вячеслава Зайцева " закрывается спустя 23 года работы, с июля она находится в процессе ликвидации.

"Лаборатория Моды была поставлена на паузу еще в Covid-19 в 2020 году, то есть при жизни своего основателя Вячеслава Михайловича Зайцева, потому что период тогда был очень непростой для любого оффлайн обучения", - говорится в письме Ромашкиной, направленном агентству.

По ее словам, во время этой же паузы была подана заявка на ликвидацию, которая только сейчас получила официальный статус.

"Новое руководство в моем лице поддерживает эту концепцию в силу того, что это является частью большого пути по оптимизации всех структурных процессов в организации. Ликвидация юрлица "Лаборатории моды" в данный момент никаким образом не влияет на работу Дома Моды в целом", - добавила Ромашкина.

Она подчеркнула, что запущенный процесс позволит Дому Моды в ближайшем будущем перенести функции Лаборатории на основную площадку Акционерного Общества для оптимизации работы.

"Простыми словами, мы наводим порядок и готовимся к новому витку возрождения великого бренда и его проектов", - заключила гендиректор.