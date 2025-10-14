Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала шутку Рютте о холодильнике и автомобиле Lada - РИА Новости, 14.10.2025
20:08 14.10.2025
Захарова прокомментировала шутку Рютте о холодильнике и автомобиле Lada
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала шутку генерального секретаря НАТО Марка Рютте про автомобиль Lada и холодильник, отметив, что Рютте не понял смысла анекдота, но всё равно его рассказал.
Шутку Рютте, озвученную в ходе заседания парламентской ассамблеи НАТО в Любляне, Захарова привела в посте в своём Telegram-канале: "Продавец Lada говорит, что автомобиль доставят через десять лет. Реакция (покупателя) — утром или днем? Какая разница? Ну, днем привезут холодильник".
"Фантастический, конечно. Сам не понял, про что анекдот, но рассказал. А шутка-то не про товары народного потребления, а про приоритетность ВПК. Как скажете, Марк, как скажете", - написала Захарова.
Этот анекдот много лет назад рассказывал тогдашний президент США Рональд Рейган, комментируя советскую плановую экономику, однако в другой интерпретации. В ней через десять лет должны были доставить автомобиль. Но в тот же день к покупателю должен был прийти сантехник.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Рютте вспомнил советский анекдот на заседании НАТО
